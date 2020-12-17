35歲生育力急速下降 醫：這些行為將加劇「卵巢早衰」

TFC臺北婦產科診所生殖中心的講座吸引了超過200位育齡女性參加。（圖／TFC提供） TFC臺北婦產科診所生殖中心的講座吸引了超過200位育齡女性參加。（圖／TFC提供）

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）根據國健署最新統計，每年有近4萬的難孕人口嘗試試管嬰兒療程，這當中以35-39歲區間最多，表示35歲是生育力急速下降的分水嶺，求子者漸漸轉向生殖醫學求助，但因長期忽略壓力、飲食、環境甚至是生殖器官等健康問題，求子路愈拉愈長，加重夫妻身心及金錢上負擔。

有鑑於此，臺灣試管嬰兒之父曾啟瑞醫師領軍的TFC臺北婦產科診所生殖中心日前舉辦大型生殖衛教講座，吸引近300位平均年齡38歲的女性參與，不孕症權威胡玉銘、王瑞生、何彦秉、林時羽、李怡萱、譚舜仁等醫師針對「月經異常」、「男性精蟲危機」、「壓力對生育的排擠效應」、「卵巢早衰」、「凍卵對生育計劃的重要性」等議題，深入剖析現代人難孕的關鍵密碼。

TFC臺北婦產科診所生殖中心統計的不孕患者平均年齡40歲，多在外求診多年，不少高難度的案例都是礙於精卵品質不佳、數量稀少，而不孕年輕化又是悄然無聲，35歲的卵實力分水嶺僅是一個參考值，不良的生活型態加劇「卵巢早衰」的速度。

此外，男性的蟲蟲危機也不可忽視！研究發現，正常男性每c.c.的精蟲數量約4,000-5,000萬隻，過去十年每c.c.精液中的精蟲數量卻每年減少50萬隻，與環境荷爾蒙戴奧辛大有關係！

對此，林時羽副院長認為，不孕症醫師的使命從協助患者人工生殖，也轉變為積極推廣育齡階段的「生育規劃」、「生殖健康追蹤」，並打破過去民眾普遍認為生殖醫學僅限「試管」的觀念，從源頭「卵子」、「精子」開始做「生育力健檢」、婦科問題處置、荷爾蒙調整等，綜觀身心健康、生活條件來幫助患者順利生育。

同時，也提醒育齡女性提醒觀察自己生理期的表現，將有助於醫師在門診對卵巢、子宮的健康做初步判斷。李怡萱醫師表示，不正常的生活作息和習慣、壓力、飲食、過度運動、疾病、藥物等，都可能導致月經不規則。尤其是長期、持續無改善，就要留意可能是月經給予的健康警訊！

王瑞生副院長提醒，壓力過大便不利於懷孕，除了調解壓力、規律運動、均衡飲食、經常做深呼吸練習(放慢呼吸頻率、拉長吐氣的時間)，抽血檢查內分泌的各項指數，如濾泡刺激素、黃體刺激素、黃體激素、雌激素、睪固酮、泌乳激素、甲狀腺促進激素、卵巢上皮癌症指標(CA-125)等等，可以更早在影響生育的疾病生成前發現變化。

近十年來，試管嬰兒人數成長超過3倍，試管療程也不停進步，讓更多難孕患者卸下心防尋求生殖醫學協助。何彦秉副院長說明，患者最常詢問是否要常常回診、抽血，過去傳統療程幾乎天天打針，但現在生殖醫學精進，極簡取卵療程減少一半以上的針數搭配口服藥物，也就節省患者請假看診、抽血的次數，職場女性藉此不僅減少取卵所需時間，也減輕腹脹等症狀，是極受歡迎的療程。

譚舜仁醫師也不忘提醒，儘管醫學進步已大大減輕人工生殖療程的辛苦，但最重要的關鍵仍是卵的品質和數量，因此，女性除了注意自己的年齡之外，一定要了解自身的「生育力」，簡單抽血完成AMH卵巢卵子庫存量檢測，別錯過生育規劃最佳時機。