〈時評〉盧秀燕AIT面前反萊豬 中捷焦點轉移了、互信也沒了

台中市長盧秀燕（左）17日出席台中市養豬協會宣示反 萊豬座談會，大啖台灣豬肉，會後受訪時則表示，她是 台中市民民選的市長，一定要維護市... 台中市長盧秀燕（左）17日出席台中市養豬協會宣示反 萊豬座談會，大啖台灣豬肉，會後受訪時則表示，她是 台中市民民選的市長，一定要維護市民的健康，守護大 家的健康。 中央社記者趙麗妍攝 109年12月17日 (來源 中央社)

台中市長盧秀燕當著美國在台協會(AIT)處長酈英傑面前， 直接大聲疾呼反對萊豬進口，AIT隨即發表聲明， 指稱政治人物散播不實資訊； 雖然盧秀燕是表達部分台灣人民的心聲， 但此舉難免會衝擊彼此互信，而且藉此來轉移中捷的焦點， 恐怕也是不智之舉。

台中第一條捷運原訂12月19日通車， 後來因為列車連結器軸心斷裂，經過初步調查後， 盧秀燕以安全為由，前幾天率局處首長一起鞠躬向市民道歉， 並且宣布中捷通車日期「沒有時間表」。

由於車連結器軸心斷裂已經是11月底的事情， 台中市政府錯失第一時間的調查，加上後續處置不當， 最後終於導致中捷通車跳票，這對盧秀燕來說，絕對是一大打擊， 並且重創她和台中市政府的整體形象。

如今，趁著酈英傑一行人禮貌性拜會台中市政府的機會與場合， 盧秀燕選擇在致詞時，直接當著酈英傑與媒體記者的面前， 公開表達「台中堅持萊豬零檢出」的立場， 並且強調台中市民和市議會反萊豬的態度。

盧秀燕突然提到萊豬的談話，這讓酈英傑有點措手不及。沒多久， 這個消息傳到台灣各地，在民間反萊豬的聲浪下， 盧秀燕當著美國官員面前表達人民的心聲，確實占據媒體版面。 至於中捷何時通車，早已被許多人拋到腦後。

被盧狠狠擺了這一道，AIT同日也火速發表聲明，內容罕見提到， 所有美國出口到台灣和其他貿易夥伴的產品都是安全無虞的，「 政治人物在台灣消費者間散播不實資訊，並引發毫無根據的焦慮時， 對所有人來說都是無益的」。 幾乎就是針對盧秀燕的說法提出強烈回應。

AIT在全台各地拜會，多數屬於禮貌性， 像先前曾與新北市長侯友宜會晤，結果，這一次的例行性拜會， 酈英傑絕對沒想到會被盧秀燕將了一軍。再從外交來說，AIT直接 提出措辭強硬的聲明，不滿的情緒流露在字裡行間， 等於是為了這次會面下了最不好的註腳。

雖然盧秀燕不是中央政府官員，但畢竟是台中市的大家長， 表達心聲大可在閉門會議上，如今選擇赤裸裸公開在國人面前說， 難免讓AIT官員不堪，而且這樣的做法難免有些失禮， 也會衝擊到彼此的互信。

只不過，盧秀燕恐怕是急著想從中捷案脫身，因此出了這記險招， 但中捷問題不會因此解決，一時之間雖轉移了焦點，問題依舊存在， 結果可能是得了面子、失去了裡子。

（作者李平華，資深媒體人）

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