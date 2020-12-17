〈時評〉盧秀燕AIT面前反萊豬 中捷焦點轉移了、互信也沒了

盧秀燕出席反萊豬座談會
台中市長盧秀燕（左）17日出席台中市養豬協會宣示反
萊豬座談會，大啖台灣豬肉，會後受訪時則表示，她是
台中市民民選的市長，一定要維護市...
台中市長盧秀燕（左）17日出席台中市養豬協會宣示反
萊豬座談會，大啖台灣豬肉，會後受訪時則表示，她是
台中市民民選的市長，一定要維護市民的健康，守護大
家的健康。
中央社記者趙麗妍攝 109年12月17日
(來源 中央社)
台中市長盧秀燕當著美國在台協會(AIT)處長酈英傑面前，直接大聲疾呼反對萊豬進口，AIT隨即發表聲明，指稱政治人物散播不實資訊；雖然盧秀燕是表達部分台灣人民的心聲，但此舉難免會衝擊彼此互信，而且藉此來轉移中捷的焦點，恐怕也是不智之舉。
台中第一條捷運原訂12月19日通車，後來因為列車連結器軸心斷裂，經過初步調查後，盧秀燕以安全為由，前幾天率局處首長一起鞠躬向市民道歉，並且宣布中捷通車日期「沒有時間表」。
由於車連結器軸心斷裂已經是11月底的事情，台中市政府錯失第一時間的調查，加上後續處置不當，最後終於導致中捷通車跳票，這對盧秀燕來說，絕對是一大打擊，並且重創她和台中市政府的整體形象。
如今，趁著酈英傑一行人禮貌性拜會台中市政府的機會與場合，盧秀燕選擇在致詞時，直接當著酈英傑與媒體記者的面前，公開表達「台中堅持萊豬零檢出」的立場，並且強調台中市民和市議會反萊豬的態度。
盧秀燕突然提到萊豬的談話，這讓酈英傑有點措手不及。沒多久，這個消息傳到台灣各地，在民間反萊豬的聲浪下，盧秀燕當著美國官員面前表達人民的心聲，確實占據媒體版面。至於中捷何時通車，早已被許多人拋到腦後。
被盧狠狠擺了這一道，AIT同日也火速發表聲明，內容罕見提到，所有美國出口到台灣和其他貿易夥伴的產品都是安全無虞的，「政治人物在台灣消費者間散播不實資訊，並引發毫無根據的焦慮時，對所有人來說都是無益的」。幾乎就是針對盧秀燕的說法提出強烈回應。
AIT在全台各地拜會，多數屬於禮貌性，像先前曾與新北市長侯友宜會晤，結果，這一次的例行性拜會，酈英傑絕對沒想到會被盧秀燕將了一軍。再從外交來說，AIT直接提出措辭強硬的聲明，不滿的情緒流露在字裡行間，等於是為了這次會面下了最不好的註腳。
雖然盧秀燕不是中央政府官員，但畢竟是台中市的大家長，表達心聲大可在閉門會議上，如今選擇赤裸裸公開在國人面前說，難免讓AIT官員不堪，而且這樣的做法難免有些失禮，也會衝擊到彼此的互信。
只不過，盧秀燕恐怕是急著想從中捷案脫身，因此出了這記險招，但中捷問題不會因此解決，一時之間雖轉移了焦點，問題依舊存在，結果可能是得了面子、失去了裡子。
（作者李平華，資深媒體人）
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