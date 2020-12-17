首屆「2020德國商品X聖誕市集」台北12/25溫馨登場

德國經濟辦事處與其服務暨執行單位博智顧問有限公司將在台北首次辦理「德國商品X 聖誕市集活動」，活動將於12/25-12/27於台北圓山花博花海廣場登場，喜歡歐洲聖誕市集的朋友們千萬不要錯過在聖誕感恩與祝福的時刻，一次能滿足您尋寶購物與享用美食的願望! 讓您不用出國也能體驗聖誕市集的氣氛，倘佯於聖誕樹與燈海環繞的溫馨環境。

「德國商品X聖誕市集」提供最傳統德式美食: 聖誕薑餅、史多倫、德國豬腳、德國香腸、德國啤酒...等，您可以捧著暖呼呼的熱紅酒，大啖歐式美食;再血拚為您精選之德國商品,即將為您呈現的商品如中華賓士的最新世代車款GLA、GLB與CLA、以前衛設計及一流工藝著名之奧迪汽車精品、德國百年家電大廠福維克最新智能與廚房家電、還有各式各樣進口德國用品、健身最愛的有機燕麥、德國進口保養品與營養品、德國黑森林咕咕鐘及裝飾品以及嬰幼兒安全防護等。

現場除了市集之外，也同時舉辦多項活動與訪客同歡，例如與聖誕老公公有約、鮑思高合唱團領唱之聖誕歌曲、聖誕彩繪餅乾、聖誕公仔DIY、馴鹿魯道夫套圈圈、迷你足球射門遊戲、飛鏢遊戲等，遊戲優勝者將可獲贈小禮，還有消費滿額好禮兌換喔。

參展廠商:

中華汽車、德國福維克、台灣奧迪、龍叡國際、台北西華飯店、台北王朝大酒店、德國村- 鐘聯企業、德國海豚、德國海福樂、德國克奈圃、德國Bischoff、德虹國際、博寧、德國碧柏格啤酒、劭奇國際、好王子德國酒、花園義式冰淇淋、illy嘉里咖啡、大國王荷蘭美食、海鼎國際、麥田法式烘焙、豪主廚、獅子甜點、秘傳美食、米蘭窯烤披薩、歐嬤德式美食、SUCRÉ BEANS咖啡。

詳細資訊請參閱官網以及粉絲專頁，為自己與家人規劃一場與眾不同的台北聖誕行，一同與我們共度美好聖誕假期。