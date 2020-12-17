台灣、歐盟視訊召開經貿對話　雙方盼加深經貿交流

（台灣英文新聞／財經組 台北報導）經濟部今（）日表示，第32屆台歐盟經貿對話會議已視訊召開，台灣與歐盟代表皆同意雙方持續深化經貿交流。

經濟部今日表示，今年台歐盟經貿對話會議在12月16日以視訊方式舉行，由經濟部次長陳正祺與歐盟貿易總署（DG TRADE）副總署長Helena KÖNIG主持。

此次會議討論內容觸及全球與雙邊經貿政策環境發展、動植物防疫檢疫（SPS）、技術性貿易障礙（TBT）、智慧財產權保護、投資，以及藥品與醫療器材等各項經貿議題；雙方也討論如何在台灣現正致力發展風能之際持續互相合作。

陳正祺表示，歐盟頃提出下世代歐盟復甦基金，並以綠色及數位轉型為主要方向，台歐盟在這些領域有長期合作關係，且深具合作潛力，我國長期以來與歐盟共享民主價值，且我國企業具彈性化生產製造及創新能力，是歐盟建構開放戰略性自主的最佳合作夥伴。

根據經濟部，KÖNIG副總署長則肯定台歐盟藉由經貿對話會議討論許多雙方關切的貿易議題，另有各項工作小組會議及研討會，也有助於雙方進行廣泛交流，未來歐盟亦將持續與台灣加強合作。

歐盟代表也於會中提及，近年來台歐盟合作關係不斷增溫，此次新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情也並未影響雙方持續強化多面相合作關係的決心，歐盟期待雙方持續透過各項平台深化經貿交流。

經濟部也特別在會中感謝歐盟協助台灣成為國際化妝品法規合作會議（ICCR）正式會員，我國自2016年起即以觀察員身分參與ICCR會議，歐盟為本屆ICCR會議之主席，並於頃召開之第14屆年度會議中通過台灣成為正式會員；經濟部強調，未來我國將積極參與ICCR相關活動，掌握各國化妝品相關法規及趨勢。

根據經濟部，歐盟是我國第五大貿易夥伴，今年1月至11月雙方貿易額達美金462億元（約新台幣元１兆3,000億元），而在投資方面，歐盟則為台灣最大外資來源，尤其來自歐洲離岸風電業者的投資，近來成長快速。