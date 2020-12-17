新味食潮 共同轉動台灣食品產業新價值新風潮

(台灣英文新聞)「2020台北國際食品系列展」17日在南港國際展覽館一館開展，同時舉辦由經濟部工業局主辦、食品工業發展研究所承辦的「FUN轉TAIWAN-2020新味食潮頒獎典禮」。主辦單位表示，國際環境變化快速，全球新冠肺炎爆發，消費者新生活模式及購買行為轉變，為使台灣食品產業能扣合國際食品趨勢方向，經濟部工業局今年7月委請食品工業發展研究所投入，透過活動的推動、評選及輔導，超前部署食品產業「潔淨高值」、「設計體驗」及「便利永續」三大新價值及新印象，提升臺灣食品創新內涵，同時強化國際能見度。

今年的示範評選，選擇受疫情衝擊的烘焙食品及宅經濟活絡的釀造食品二類產品進行評選。經初賽及複賽各領域專家委員評選，最終有喜豐香食品的四季茶韻、沃農士食品的阿聰師芋頭酥、郭元益食品的百年糕、喜之坊食品的財圓廣進圓片牛軋糖、味榮食品的小豐收禮盒-有機黃金麥味噌、勁揚生技的台東紅紅藜微酵、義興醬園的臺灣嘉釀、金蘭食品的國產有機醬油及味王的XO醬油-嬌滴滴(甘味)等31項產品脫穎而出，分別獲得新味食潮金質獎、新味食潮銀質獎、新味食潮特別獎及新味食潮獎等不同獎項的肯定。

明年「新味食潮FUN FOOD TAIWAN」評選活動將會擴大辦理，期待食品產業各界共同參與，為產業注入創新轉型的新力量，與工業局一同引領和轉動全球對臺灣食品產業的新感受和新印象。