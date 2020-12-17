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【老大哥永遠看著你】台北市議員呱吉坦承曾電眼監看員工: 日常互動比拍片好笑

「公視主題之夜SHOW」本週探討安全與隱私之間的數位界線，台北市議員呱吉將曝光「政務委員唐鳳用腦波監控人民」的真相!

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2020/12/17 17:29
示意照/擷取自<a href="https://www.facebook.com/froggychiu/photos/pcb.1892076540931702/1892076117598411" target="_blank">呱吉臉書</a>

示意照/擷取自呱吉臉書

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）公視節目「公視主題之夜SHOW」本週探討安全與隱私之間的數位界線，台北市議員、YouTuber邱威傑（呱吉）自曝早期曾在辦公室裝監視器，「因員工平常互動有時比拍片還要好笑！」

「公視主題之夜SHOW」本週將播出紀錄片「老大哥永遠看著你」，監視器如同永不沉睡的眼睛，在全世界各個角落觀看……並分析。這是一場美國、歐洲、英國、中國等國皆紛紛投入的高科技險惡競賽。

映後論壇主題則是「赤裸的安全感」。邀請到台北市議員呱吉（呱吉) ）與數位政委唐鳳（ 唐鳳 ），進行深度對談，對話中談及大家生活中都會接觸到的EULA、數位身分證，還有防疫實聯制和電子圍籬。

綜合公視官方臉書與中央社報導呱吉自曝早期為製作影片，曾在辦公室裝設監視器記錄員工舉動，不錯過任何有哏的漏網鏡頭。呱吉坦承自己一開始覺得裝監視器的做法完美，但後來考量到同仁會有心理負擔，因此改成隨身攜帶GoPro偷拍，結果還是引起爭議。

最後呱吉和員工達成共識，除非事先溝通過，不然不會再直接進行拍攝，「我不是說完全不拍，但是現在都會先問一下」。行政院數位政委唐鳳對呱吉處理方式改變表達肯定，認為這正是符合「個資法」的告知同意原則。

呱吉也反問唐鳳：「網路盛傳唐鳳會用腦波監控人民，請問是用什麼科技辦到的？」唐鳳笑回，其實就是運用搜尋引擎，大約每半小時就上去找一下有沒有提到自己名字的貼文，「當然我只能找到有公開的，如果發現是自己可以有具體貢獻的地方，才會去留言」。

論壇中討論到大家很關心的「數位身分證」，唐鳳鼓勵民眾可善用不透明膠帶保護個人隱私，只要把條碼跟機讀碼這兩個欄位貼掉，證件資料就不會因為被感應到而遭讀取；現場唐鳳還大方秀出自己貼上不透明膠帶的健保卡，強調：「不透明膠帶當然要多用，像電腦的前鏡頭如果沒有使用，就要貼起來」，被呱吉封為「不透明膠帶達人」。

呱吉認為台灣多數人民很重視隱私權，但也透露自己蠻常接到選民以安全為由，請託在住宅附近增設攝影機，「如果人們可以容忍監控帶來一些隱私權上的侵害，當中的關鍵就是願意信任背後觀看監視影像的使用者。」

唐鳳也回應，在下一個會期將送交組織草案到立法院，希望比照歐盟規格，制訂出一個專責獨立機關，處理相關個資使用不當或是侵害等問題。

「公視主題之夜SHOW：老大哥永遠看著你」於18日晚上10時在公視頻道播出。

【老大哥永遠看著你】台北市議員呱吉坦承曾電眼監看員工: 日常互動比拍片好笑圖/公視主題之夜 官方臉書

【老大哥永遠看著你】台北市議員呱吉坦承曾電眼監看員工: 日常互動比拍片好笑

圖/公視主題之夜 官方臉書
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