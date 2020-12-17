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台灣流行樂天后蔡依林「甜秘密」暗黑MV扮孕婦　鬼才導演驚喜: 她真的會演戲！

導演廖人帥與金馬最佳視覺效果得主郭憲聰團隊，以「美人魚前傳」的暗黑童話打造MV，全片耗資新台幣1200萬元。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2020/12/17 15:52
對於新MV中須穿上假肚子扮成孕婦，蔡依林表示，「大肚子是我沒有嘗試過的造型，還滿新鮮的」。（凌時差提供/中央社）

對於新MV中須穿上假肚子扮成孕婦，蔡依林表示，「大肚子是我沒有嘗試過的造型，還滿新鮮的」。（凌時差提供/中央社）

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）歌手蔡依林推出暗黑童話風格MV「甜秘密」，由廖人帥執導。蔡依林在MV中穿起假孕肚演出孕婦，對著綠幕演出各種情緒，她認為很有趣，「演員就是瘋子，需要很多自我內心想像。」

導演廖人帥與金馬最佳視覺效果得主郭憲聰團隊以「美人魚前傳」的暗黑童話打造MV，全片耗資新台幣1200萬元，打造六大風格場景並花了3天拍攝，後製則花3個月。

對於穿上假肚子扮孕婦，中央社引述蔡依林表示，「大肚子是我沒有嘗試過的造型，還滿新鮮的。」

MV中的海豚男伴最後以死亡收場，打破蔡依林當初以為故事會有個歡樂大團圓結局的想像。她笑說，一開始知道要演出美人魚故事時相當開心，沒想到男主角還是悲劇收尾。

為了演出在海裡與海豚的互動，蔡依林要吊鋼絲在綠幕前與假海豚深情對望，雙腳還要做出踢水的動作，接著對綠幕演出各種情緒。

蔡依林說：

「我覺得演員就是瘋子，他需要很多自我內心的想像，我覺得這個真的很有趣。」

蔡依林的表現也獲得廖人帥肯定，廖人帥認為MV中有憤怒、哀傷、崩潰、開心等各種情緒，

「像是電塔的沙地前要奔跑崩潰的鏡頭，我原本以為她應該演不出來，沒想到她原來會演戲，這真是個很棒的驚喜。」

蔡依林「甜秘密」(Sweet Guilty Pleasure) MV昨(12/16) 晚9時上線後，截稿前已突破80萬次觀看數字。讀者們一定要看到MV的最後一個畫面, 才能真正體會暗黑之處!

蔡依林 Jolin Tsai《甜秘密 Sweet Guilty Pleasure》官方MV 超連結在此

（警語：以下MV 影片畫面可能會令人不舒服。未滿六歲之兒童不宜觀賞。）
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