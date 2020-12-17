〈時評〉2021兩岸維持「冷和」無需「重啟對話」

2021年的國際政治，將還是以美國為主的環境。雖然中共很用力在挑戰，終歸失敗下場，現在的中國已失去過去三十年的榮景，美國市場不再是中共的提款機。歐洲也在轉變中，讓大家下決心遠離中國的最重要原因是，當權的中共是個無法信賴的組織。

最近一份美國的官方文件，提及中國，以英文字來評價－unapologetic，不知道歉，有人直翻「不知羞恥」，來形容這個國家。事實上，美國的PEW民調，全球民主國家，都以超高比例65%-85%表示對中國感到厭惡。這是自中國武漢病毒肆虐世界後，全球人對中國的憤怒表達。台灣人更不用說，中共兩字就是「惡棍」同義字，中國兩字就是「沒有好消息」。消費者看到「中國製造」自動放下不買，特別是吃的食品，更是拒絕往來戶。台灣與中國的關係其實是不可能好，兩岸之間，能維持現狀的「冷和」是未來必然的走向。

最近有人在提倡兩岸之間應對話，其實是沒有任何基本面的空話。這些論述無視於香港的近況，無視於維吾爾人受迫害的新疆慘境，直接主張兩岸重啟對話。這種議論，也錯誤解讀美國新政府的中國政策，暗示美國會與中國回到過去的關係。這些親中的言論有些還來自綠營，令人不解，而蔡英文總統最近對美國智庫演講，提及台灣與中國「雙方有必要本於相互尊重，善意和理解，設法和平共存」。被解讀成有意「重啟對話機制」，其實是不可思議的自亂陣腳。

蔡英文總統的1210講話，應理解為，台灣這方面一向是主張以「尊重，善意和理解，設法和平共存」來處理兩岸議題，對岸則一向是以「不尊重，沒善意和曲解，設法破壞和平共存」。所以兩岸之間是個死結，不可能有對話。

2021年起的這種情境，將繼續下去，也就是台灣應在與「習近平中共」之間不對話（官方不接觸不談判不妥協「三不政策」）情況下，維持「西洋棋和局（draw）」關係。這是一種「冷和」，雙方都仍有「戰」的意圖，卻已無「爭」的餘地的狀態，讓「戰爭」不發生。

台灣持續向美國購買武器，就是有「戰」之意圖而且開始買攻擊性武器，因為「攻擊是最好的防禦」，也就是台灣面對美中之間緊張的格局，應將過去買武器是用於「壓倒性的第二擊能力(overwhelming second strike)」修正成不排除以「攻擊是最好的防禦」做為戰略思維。在西洋棋中尋求「和局」常是「以戰逼和」，其中最重要是，要造成雙方皆無繼續「爭」的客觀條件。

應該用這種思維來理解蔡英文總統的1210演講，才不會走入誤區，認為蔡英文總統想「重啟兩岸對話機制」。

未來，台灣應快速的降低兩岸之間的商業往來，從一件事可以看到這是自然的發展。在武漢病毒疫苗成為全球話題之後，中國方面不斷向世界推銷中國製造疫苗，台灣民間則聞「中國製」色變。中國製造的所有防疫物質，在台灣乏人問津。

台灣與中國之間漸行漸遠是自然的趨勢，不但是因為民主與獨裁之間不共容，中國的沒有誠信已是世界公敵，中共最惡劣的是，不能善待自己中國人，更不能善待少數民族，而香港人更是被以「留島不留人」的邪惡政治被消滅中，台灣人在這些問題上，完全不能同意中共的惡行。若以蔡英文總統的話來理解，中共應先學會「尊重，善意和理解，設法和平共存」所有中國境內被壓迫的中國人與不同民族者。如果中共連這樣的文明程度都做不到，台灣根本不會與這樣的惡魔有交談的可能性。

在台灣主張與中共要「重啟對話機制」的人，其實都是動機有問題的人，連基本的民主自由人權信仰都不堅守的人，他們的主張，其實正中邪惡中共下懷。台灣的未來台灣人自己會做決定，不容中共有任何機會介入，這是2021年的新年新決心，而「重啟對話機制」的說法完全沒有必要，根本就不應列入政策。