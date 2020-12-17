北台灣錢櫃KTV大火釀6死、台北地院首度開庭 董事長練台生續限制出境8個月

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（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）錢櫃林森店今年4月大火造成6人死亡、逾百人受傷。北檢依過失致人於死等罪起訴練台生等人，台北地院今天(12/17) 傳喚練台生到庭。練台生的律師表示和解金額已達8000萬元。法官訊後裁定限制出境、出海8個月。

台北地方法院今天首度開庭，傳喚練台生、翁珮雯、王聖傑等被告，由於3人的限制出境、出海即將到期，法官調查是否有繼續強制處分的必要。

練台生、翁珮雯庭訊時否認犯罪，王聖傑則表示該負的責任不會逃避。練台生的委任律師指出，已陸續與6名死者、97名傷者達成和解，金額達8000萬元，其餘20名傷者的和解尚在洽談中，已展現高度誠意。

律師表示，檢方指控練台生的罪名，責任主體還有待進一步釐清的必要，而且練台生的妻小、事業都在台灣，沒有逃亡之虞，沒有繼續限制出境、出海的必要。

北院認為，練台生雖然否認犯罪，但依現有卷證犯罪嫌疑重大，參以案件嚴重性、所傷害法益眾多及生命傷亡等，有逃亡之虞，有羈押原因，但無羈押必要，為確保後續審判進行，裁定今天起再限制出境、出海8個月。

錢櫃林森店今年4月26日發生火災，造成6人死亡，逾百人受傷。台北地檢署10月間依刑法失火燒燬現有人所在之建築物、過失致人於死、過失傷害等罪起訴練台生等7人；負責經營錢櫃林森店的迪廣公司也被依違反職業安全衛生法起訴。

其餘被起訴被告包括錢櫃林森店經理翁珮雯、副理張惠純、高級襄理陳思宏、謝勇奎、錢櫃公司工程部工程師黃思銘、九康工程行負責人王聖傑。

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