美國在台協會處長拜會台中市長盧秀燕遭擺道？怒取消午宴、發罕見嚴詞聲明

美國在台協會（AIT）處長酈英傑（左）16日到台中市 政府拜會台中市長盧秀燕（右），盧秀燕當面表達市民 反對放寬含萊劑豬肉進口的立場。 中... 美國在台協會（AIT）處長酈英傑（左）16日到台中市 政府拜會台中市長盧秀燕（右），盧秀燕當面表達市民 反對放寬含萊劑豬肉進口的立場。 中央社記者郝雪卿攝 109年12月16日 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）周三（16日）在拜會台中市長盧秀燕後，美國在台協會（AIT）罕見取消酈英傑與市長的午宴，同日不久更發出嚴詞聲明，外傳與台中市政府不依約定形式進行會議，且會中更在媒體及酈英傑面前公開反對萊豬進口，引發AIT的不滿與雙方信任破裂。

酈英傑周三上午拜會台中市長盧秀燕，自由報導，據悉，AIT原先與台中市府協調「拜會全程不公開」，但中市府方面未依約定、改為開放媒體，使AIT人員到場後相當詫異。雙方行禮如儀後，盧更在媒體及酈英傑面前直言，台中市地方民意很明確表態不希望市府改變法令或解禁，她「遵從人民的聲音」、「這不是有針對性」，相信不會影響到台中市府和美國政府的情誼與合作。

酈英傑本來專注聽盧秀燕寒暄，等盧講到「萊克多巴胺」等關鍵字時，即低頭看文件，AIT人員也趨前跟酈英傑低語。台中市府人員隨即表示，「依會前跟媒體預告不開放全程採訪的約定，接下來不公開了」，在場媒體在酈英傑回應前即離場。

AIT周三傍晚以發言人孟雨荷名義發出罕見嚴詞聲明表示：所有美國出口到台灣和其他貿易夥伴的產品都是安全無虞的，所遵循的最高且符合證據的標準都跟美國國內消費標準相同。當政治人物在台灣消費者間散播不實資訊，並引發毫無根據的焦慮時，對所有人來說都是無益的。聲明接著呼籲各方以負責任的態度，及符合科學的根據來應對這項議題，相信美台堅實的貿易關係將持續作為維護安全的重要力量，讓雙方都能從中互惠。

對於AIT的聲明， 台中市府僅表示，各國駐台使節或重要國際組織來訪，市府依例都會列為公開行程，開放媒體採訪，促進城市外交，基於外交禮儀會事先知會對方；中市府尊重AIT的說法。