莫斯科古典芭蕾舞團再新增武漢肺炎案例　台灣演出全取消

莫斯科古典芭蕾舞團原訂於12月在台北、高雄演出，現因成員陸續確診武漢肺炎而全數取消（照片來源：聯合數位文創） 莫斯科古典芭蕾舞團原訂於12月在台北、高雄演出，現因成員陸續確診武漢肺炎而全數取消（照片來源：聯合數位文創）

（台灣英文新聞／社會組 台北報導）莫斯科古典芭蕾舞團今（17）日再傳有成員確診新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎），所有團員現須居家隔離，而台北、高雄兩地的演出也確定取消。

截至截稿前，中央流行疫情指揮中心尚未針對新增確診者狀況多做說明。

莫斯科古典芭蕾舞團（Moscow Classical Ballet）昨（16）日有四名成員確診武漢肺炎，除了昨日原訂於國家戲劇院登場的首演取消外，指揮中心緊急採檢所有成員，結果今日出爐，發現其餘48名團員中又有新增確診者，現指揮中心要求所有成員須進行居家隔離，並已展開疫調。

主辦單位聯合數位文創股份有限公司稍後表示，由於舞團成員再次採檢仍有新增確診案例，「故取消所有演出］，主辦單位將負責處理退票及全額退款。

莫斯科古典芭蕾舞團原訂在12月於國家戲劇院及衛武營演出，舞團來台後依指揮中心規定檢疫14天，並於解除隔離前接受篩檢，結果發現四人確診；指揮中心與文化部昨日要求舞團全數成員再次採檢，結果仍有成員確診。

根據指揮中心，昨日確診的四名成員為二男二女，年齡介於20至60多歲，因受邀來台參演於11月29日入境，皆持有登機前三日內核酸檢驗（PCR）陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，並於12月14日檢疫期滿後自費採檢。

指揮中心指出，四名確診者皆無症狀，且檢疫地點為一人一室，未與他人接觸，故無須匡列接觸者。