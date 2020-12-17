台灣股匯房市三飆•恐有崩盤危機？！ 金管會：台股基本面相當穩健

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（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）台股屢創新高，月初站上1萬4千點關卡，對於台股是否續衝1萬5千點，或是已進入投機階段，金管會主委黃天牧今天(17日) 表示，監理機關不評論股價，但對台股基本面、資金面皆有信心。

至於各部會聯手「打炒房」，金管會擬對10家銀行啟動專案金檢，黃天牧指出，近期就會啟動首家銀行檢查。

金融監督管理委員會主委黃天牧今列席「立法院財政委員會備詢，就「國內行動支付普及率遲未達標，各金融機構亦屢傳系統出包與資安事件（如支付、匯款、貸款、信託等）之相關因應措施」進行專題報告。

近期台股行情熱，突破14000點關卡後，昨（16) 日再大漲200餘點，黃天牧會前被媒體記者問到台股續衝1萬5千點是否有機會，黃天牧強調，監理機關不評論股價，各階段投資人需要自行評估風險。

台灣綜合研究院創辦人劉泰英昨分析，近期股市上漲靠資金行情拉動，是不正常現象，台股早已跟經濟基本面脫鉤，甚至會有崩盤危機。

疫情肆虐全球，台灣經濟仍寫下亮眼成績，不過劉泰英受訪時指出，台灣經濟有成長，但即便以前經濟成長率更高的時候，台股指數遠比現在水準要低，顯見這波股市上漲完全是「資金行情」。

媒體詢問，會不會覺得有崩盤危機，劉泰英回答，這個可能性一定有，因為這波國際股市上漲，不是經濟表現特別好，而是全球因應疫情，大量印鈔刺激經濟，經濟沒有成長、貨幣大量增加，資金總要找出路，一個是股市、一個是房市，所以兩個都大漲，過去例子太多，最後就崩盤了。

對此，金管會主委黃天牧回應，每個專家學者都有各自對股市的看法，不過，分析過去這段期間台股價量表現，動能不僅來自資金面，也有基本面，舉例來說，今年各國都深受疫情影響，台灣經濟成長率是少數正成長的國家，對基本面形成很好的支撐。

至於目前台股屢創高，是否已進入投機階段，還是仍在正常階段，黃天牧認為，投資人須自行注意各階段投資風險，並重申台股近期成長，除有資金面，基本面也相當穩健。

中央社報導，金管會主委黃天牧16日出席「第十一屆台灣權王大賽頒獎典禮」致詞表示，雖然比起股市，今年權證市場相對還沒那麼熱絡，但統計也有3萬2693檔權證發行，已達成連續3 年破3萬檔的紀錄。

資本市場熱絡，帶動越來越多年輕族群加入證券投資行列，黃天牧表示，觀察近一年開戶年齡結構已出現反轉，高達66%投資人年齡在40歲以下，一改過去以中高齡為投資主力的現象。

中研院經濟所研究員周雨田示警，台灣出現「三飆」的金融現象，也就是股價、房價、匯率都在狂飆，特別是股市，走勢已與基本面背離，泡沫有一天會破掉。

中研院經濟所16日發布最新經濟預測，估2020、2021年經濟成長率分別達2.71%、4.24%，然而股市、房價與匯率狂飆，是一項警訊，因為股市與房市繁榮是兩面刃，增加財富、消費但加深貧富差距。

周雨田解釋，能夠投入股市的投資人，至少有一定財力，當賺到錢後，有錢的人更有錢，貧窮者根本沒辦法投資，導致貧富差距擴大；現在國際股市都在狂飆，房價也是，都會加深各國貧富不均的社會問題。

以台股表現來看，周雨田表示，如今股價淨值比、本益比都偏高，加上今年經濟成長率預測值為2.71%，但台股漲幅從年初以來已經超過2成，「泡沫會愈吹愈大，大到一個地步就破掉」。

周雨田認為，股市泡沫還在長大，雖然不是馬上反應，也沒有人知道什麼時候會破掉，但「會往崩的方向走 」。

至於匯率，周雨田分析，新台幣狂升確實對出口商影響甚深，尤其對獲利微薄、受疫情衝擊的傳統產業，更是雪上加霜，不過台灣要盡速擺脫降低成本（Cost down）思維，因為工資再低，也沒辦法跟中國、東南亞相比，「台幣升值是台灣轉型的好機會」。

周雨田解釋，台幣升值不利出口、但有利進口，藉此投資機器設備等，應有助於提升產業競爭力。

周雨田也提到後疫情時代另個趨勢是有錢國家與貧窮國家的差距會擴大，因為疫苗進展順利，陸續進入施打階段，有錢國家能夠購買、施打疫苗，貧窮國家卻買不起疫苗，陷入更大衝擊。

對於政府打炒房，劉泰英則說，目前這些措施宣示性效果較大，因為現在房貸利息非常低，資金過剩、炒房成本低，自然房價會上漲，央行升息提高購屋成本、建商成本才是關鍵。