澳洲媒體淪陷？　智庫指過半華文媒體與中共大外宣有關連

（台灣英文新聞／國際組 外電報導）澳洲智庫今（17）日發表的一項報告顯示，在澳洲營運的華文媒體中，過半與中國共產黨或其海外大外宣機構有所關聯，且中國微信的審查制度，也大大影響澳洲的華文媒體生態。

根據《雪梨晨鋒報》，澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）今日發表一項報告指出，在調查24家在澳洲營運的華文媒體公司後發現，至少有四家受到中國共產黨控制或金援，且至少有17家與中國大外宣機構有所關連。

其中澳洲大洋傳媒（Australia Pacific Media Group）及澳洲南海文化傳媒集團（Nan Hai Culture and Media Group）便受到中國統戰部門或主要大外宣媒體機構中國新聞社（CNS）所支持。

報告還發現，澳洲ABC（澳洲廣播公司）及SBS（特別廣播服務公司）旗下的華文媒體，其中國籍代表曾經參與中國統戰部門舉辦的媒體論壇。

在2013年，ABC 中文的主管及SBS 中文的製作人皆出席了由中國新聞社每兩年舉辦一次的「全球華文傳媒論壇」，聽取關於中國共產黨政策的演講，或受中國新聞社合作邀請等。

報告還指出，中國對言論及資訊傳播的影響，還不僅限於華文媒體，由騰訊推出的通訊軟體微信也助長了這樣的趨勢。

微信鼓勵媒體公司將帳戶註冊在中國，然而這樣一來，他們所發表的內容就會受到中國的審查；若媒體公司註冊海外版微信，他們每月就只能發布四則訊息。

該份報告呼籲澳洲政府投入更多資源，擴大ABC 和SBS 的中文內容，但須調查兩家公共廣播公司所面臨的外國干預情形；報告也呼籲澳洲政府檢視微信是否與其他美國社交媒體採用相同標準，並修法增加外國擁有國內媒體的透明度。

澳洲的情報機構最近才向政府示警，表示中共秘密控制澳洲的華文媒體，而澳洲戰略政策研究所最新的報告則發現，與中共有關連的華文媒體，在複製產出西方媒體的新聞時，往往會將當中批判中共的內容刪除。

澳洲戰略政策研究所研究員周安瀾（Alex Joske）表示，中共在試圖影響澳洲華文媒體所作的努力遠高於澳洲政府，「中共已經影響了媒體環境，創造了一個畸形的且對它有利的遊樂場」。

周安瀾也指出，微信的推波助瀾，也正造成澳洲華文媒體生態巨大且有害的變化。