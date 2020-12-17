台灣反萊豬醫師蘇偉碩遭衛福部告發•高雄警方通知25日到案說明　藍營質疑:現在是戒嚴時代嗎？！

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（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）不滿政府開放萊劑美豬，醫師蘇偉碩頻頻發表萊劑恐危害健康言論，遭衛福部認定為不實謠言向警方告發。衛福部次長薛瑞元昨(16日)說 ，蘇的言論恐造成民眾恐慌，依法可判3年以下有期徒刑。

含萊克多巴胺（瘦肉精，簡稱萊劑）美豬將於明年(2021年) 元旦開放進口，民間反瘦肉精美豬聯盟成員、醫師蘇偉碩近日在網路社群發表萊豬相關訊息，經主管機關衛福部認定是不實訊息，依違反「食品安全衛生管理法」向警政署告發，警方要求蘇偉碩準備有關含萊劑肉品對人體健康影響的相關證明資料。

警方: 通知書沒有約束力 當事人也可以不到

對於蘇偉碩被警方通知25日到案說明，國民黨團總召林為洲16日表示，民進黨要在萊豬行政命令審查期屆滿的當天約談蘇偉碩，現在是戒嚴時代嗎？國家機器動成這樣！

發出通知書給蘇偉碩的是高雄市三民二分局，分局長黃文哲指出，蘇偉碩在一些網路社群散發相關萊豬等訊息，經主管機關衛福部認定是不實訊息，向警政署告發，再交刑事局查察。他指出，三民二分局依戶籍地轄管查察，於是依照辦案程序發函通知當事人。

黃文哲表示，三民二分局是在15日發函給蘇偉碩屆時到處所做說明；不過他指出，通知書並沒有約束力，也就是當事人也可以不到。

民間反瘦肉精美豬聯盟16日下午在與媒體的群組中貼文指出，長期關注瘦肉精議題的醫師蘇偉碩在15日接到高雄市警察局三民二分局的偵訊通知書，依食品衛生管理法要求蘇偉碩在25日到案說明，還請蘇偉碩準備有關含萊劑肉品對人體健康影響的相關證明資料。

衛福部: 萊豬雖然明年才開放進口，但萊牛已開放多年

衛福部次長薛瑞元昨(16日) 晚間接受媒體電話聯訪時表示，這次是由食藥署依違反食安法第46-1條「散播有關食品安全之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者」對蘇偉碩告發。根據法令規定，違者依法可處3年以下有期徒刑、拘役或新台幣100萬元以下罰金。

薛瑞元說，蘇偉碩一再散播不實言論，例如稱萊劑會導致自閉症，甚至說空氣、土地裡都有，恐造成民眾恐慌，畢竟萊豬雖然明年才開放進口，但萊牛已開放多年，在沒有學理證據狀況下說出這些言論，不僅民眾會恐慌，也損害進口業者名譽。

薛瑞元指出，食安法第46-1條去年才三讀通過修法，過去是否有其他告發事件，他並不清楚，但相關個案應該不多，後續將交由警察、司法機關做後續調查及處理，未來若碰到其他違法狀況，仍會持續告發。

中央社引述食藥署長吳秀梅16日晚接受記者電話聯訪時表示，蘇偉碩用高劑量動物實驗來講萊劑對人體影響，「講得太過了」，恐有誤導疑慮，才決定大動作告發。

網友質疑 蘇偉碩遭「查水表」

高雄市三民第二警分局依戶籍地轄管查察，依照辦案程序發函通知當事人到案，但通知到案時間設在耶誕節晚間10時，引發網友批評是「查水表」。

對此，三民二警分局長黃文哲表示，考慮到醫師要看診，晚上時間會比較有空，且人也比較少，才選這個時間點；但警分局沒有在事先就時間點與蘇偉碩聯繫溝通，這是警分局的疏失。

黃文哲指出，高雄市政府警察局接到警政署函文，依程序要在10天請被通知人到案說明，但這只是「通知書」，沒有強制力；蘇偉碩若不到，警分局將如實呈報給警政署。