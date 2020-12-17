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1月即將脫歐 英國急與美國洽簽貿易協定

美國正處於政權交接之際，恐對英美談判投下變數

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2020/12/17 10:12
倫敦西敏寺外歐盟旗幟（圖／美聯社）

倫敦西敏寺外歐盟旗幟（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）脫歐在即，英國正展開最後一搏，試圖與歐盟敲定貿易協議，而與此同時，英國也正與即將交棒的川普政府進行「迷你貿易協定」談判，盼脫歐後能降低雙邊關稅。

BBC報導，雙邊談判代表分別為美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）與英國國際貿易大臣特拉斯（Liz Truss）。萊特海澤表示，由於英美兩國政府皆不走大肆補助路線，有助貿易協商，盼於年底脫歐過渡期結束前達成協議。

為此雙方皆須做出讓步，美國還須考量英國與歐盟「剪不斷理還亂」的關係。美方不認為英國真能全面擺脫歐盟貿易規範，在如此複雜的背景下，其仍欲尋求英國擴大開放市場准入，而農業就是重中之重。各項關稅討論還在如火如荼進行中，萊特海澤透露，美方有望降低對蘇格蘭威士忌的懲罰性關稅，英方則可能取消對美國航太業者施加的關稅。

不過，英國雖亟欲趕在川普政府離任前，確定未來雙邊貿易走向，前景卻恐怕存有變數。《衛報》本月初報導，即將於1月20日就職的美國候任總統拜登（Joe Biden）已表明，他的施政優先項目為挹注美國製造業，保護美國勞工，以本國利益為重，尤其在能源、生技、原料與人工智慧等領域，上任後不會輕易簽下任何貿易協議。
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