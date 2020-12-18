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〈時評〉美國是媒體在治國嗎？

By 張國財, 台灣英文新聞－時評
2020/12/18 09:43
圖為美國社群媒體巨頭Facebook。（圖取自Pixabay圖庫）

圖為美國社群媒體巨頭Facebook。（圖取自Pixabay圖庫）

自由時報十二月二日社論「『美國版一九八四』？」一文，對推特、臉書等社交媒體「審查政治言論」、「積極干預選舉」，以及傳統媒體（筆者註：指CNN、彭博，紐約時報、華盛頓郵報、華爾街日報及ABC、CBS、NBC等廣播公司）「對川普、拜登的相關訊息，睜一隻眼閉一隻眼」；「新舊媒體變成老大哥，他們可以決定總統的言論是否正確，什麼訊息是可信或可疑的」、「媒體還取代憲法程序，宣布誰是總統當選人」等媒體亂象，憂心忡忡地提出質疑。

另外，這些媒體巨頭，對談論武漢肺炎疫情妥當與否的判斷也是相當專斷。「世衛、北京的說法，似乎沒有被推特、臉書標記為有爭議」、「川普有些說法⋯⋯被標記有爭議」，也被該社論認為，社群媒體「以不同標準對選擇性的議題進行審查⋯⋯他們將成為凌駕於法治之上的怪獸」！

身為台灣發行量最大的紙本新聞媒體，自由時報敢對妖魔化的媒體同業給予直言不諱的當頭棒喝，職業道德的高度與堅持自省的勇氣，讓人感佩！

在美國二0二0大選上演的「美國版一九八四」，主流媒體一面倒「反川」「挺拜」，對川普負面訊息與拜登正面訊息「睜一隻眼」，對川普正面訊息與拜登負面訊息「閉一隻眼」，無異媒體在全球第一強權介入甚至操控選舉的赤裸裸展現！簡直置新聞媒體職業道德於無物，也吹起新聞媒體公信力的輓歌！

當視聽者在「知的權利」下被「餵食」的，是媒體先自我審查後的那些殘餘，所謂的第四權，其實已經是千瘡百孔了！推特、臉書等社交媒體為了中國的龐大市場，紐約時報、華盛頓郵報、華爾街日報為了中國行之有年的付費廣告，可以自我審查、自我限縮以配合討好共產中國，那還可以說是出於商業行為；如果連美國總統選舉也只是美國新舊主流媒體眼裡的商業行為，那美國的總統大選，充其量就淪落成媒體大亨們在徵選企業代理人的市儈活動了，讓人懷疑，媒體是披輿論外衣的怪獸嗎？美國是媒體在治國嗎？

（作者為新竹教育大學退休副教授）

更新時間 : 2020-12-18 11:35 GMT+08:00

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