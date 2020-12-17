吳德榮：新北石門12.7度 追平入冬最低溫紀錄

寒流影響，中央氣象局17日發布20縣市低溫特報，其中 新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣及宜蘭縣，局部地區 可能出現攝氏6度以下低溫；民眾外出... 寒流影響，中央氣象局17日發布20縣市低溫特報，其中 新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣及宜蘭縣，局部地區 可能出現攝氏6度以下低溫；民眾外出穿厚外套，戴帽 子、口罩禦寒。 中央社記者王飛華攝 109年2月17日 (來源 中央社)

氣象專家吳德榮表示，今天凌晨新北市石門區氣溫再降至攝氏12.7度，追平入冬最低溫；白天起冷空氣漸減，北台灣溼冷，桃園、新竹多雲，苗栗以南為晴時多雲；19日起氣溫再下降。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，今天凌晨新北石門區再降至12.7度，追平這波冷空氣於前天所創下的入冬平地最低氣溫紀錄；今晨中部以北有中層雲，覆蓋在迎風面的低層雲之上，桃園以北及宜花局部零星降雨，北海岸、北部山區及宜蘭降雨較明顯。

吳德榮指出，最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今天白天起冷空氣漸減弱，北台仍濕冷，大台北及東半部仍有局部短暫雨，桃園、新竹轉多雲，苗栗以南晴時多雲。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，19至21日氣溫下降，北台灣平地最低氣溫約可降至14、15度，都會區最低氣溫則在16、17度；北部及東半部有局部雨，背風面大多為多雲時晴的天氣。

他提到，模式也模擬出20日下半天至21日，南方有中層水氣北上，為南部、中部帶來局部零星降雨的機率，但模式還在調整，不確定性大，需持續觀察。

吳德榮預估，22日冷空氣減弱，西半部天氣好轉、大台北東側及東半部有局部短暫雨的機率；23日各地轉為多雲時晴，氣溫明顯回升，唯東半部仍有局部短暫雨的機率。