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美國NBA熱火射手羅賓遜代言台灣乾麵　捐贈佛州萬份做公益網讚爆

美國NBA邁阿密熱火球星羅賓遜（Duncan Robinson）如願當上阿舍哥，替台灣乾麵品牌阿舍食品代言，更捐出萬份給非營利國內飢餓救濟組織，消息一出網讚爆。

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2020/12/16 20:35
美國NBA熱火球星羅賓遜替台灣乾麵品牌阿舍食品代言(圖/d_bo20)

美國NBA熱火球星羅賓遜替台灣乾麵品牌阿舍食品代言(圖/d_bo20)

（台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導）美國NBA邁阿密熱火球星羅賓遜（Duncan Robinson）如願當上阿舍哥，替台灣乾麵品牌阿舍食品代言，更捐出萬份給非營利飢餓救濟組織，消息一出網讚爆。

現年26歲的邁阿密熱火球星羅賓遜愛吃麵食，大學時期無意間吃到阿舍乾麵後就愛上，2020年主動聯絡品牌並如願成為「阿舍」代言人，引起台灣網民一陣暴動，羅賓遜更在12月中捐贈阿舍乾麵給非營利國內飢餓救濟組織，不僅球技好心腸也好。

阿舍食品新聞稿指出，喜愛吃麵食的羅賓遜，2013年於密西根大學就讀期間，偶然在校園附近的超市購買阿舍乾麵，從此愛不釋口，今年年中透過經紀人主動聯繫阿舍食品表達合作之意，因此成為品牌代言人「阿舍哥」。

美國娛樂媒體TMZ報導，羅賓遜12日在佛州彭布羅克公園（Pembroke Park）捐贈一萬份他代言的產品，親自發送給南佛羅里達（South Florida）的民眾。

羅賓遜在個人Instagram上分享，希望捐贈的阿舍乾麵能撫慰人心，協助某些家庭度過困難。這一萬份阿舍乾麵是他在當地佛羅里達的Costco購買的，會捐贈給非營利組織Feeding South Florida。

阿舍食品表示，羅賓遜2018年加盟熱火，如今是陣中先發，他的定點接球三分命中率高達46.2%，不只超越金州勇士的「浪花兄弟」柯瑞（Stephen Curry）與湯普森（Klay Thompson），更刷新NBA歷史紀錄，是新一代定點三分王。

羅賓遜貼文（來源：Instagram）
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熱火
球星

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