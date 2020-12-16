未飲先醉！台灣文學館「樂園漫步」啜飲組亮相　開發文學啤酒傳達古典詩意

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 國立台灣文學館推出「樂園漫步」啜飲共享組，從啤酒口感到包裝設計展露豐富的文學意涵，於12月15日新品發表會上亮相。

台文館品牌「拾藏：台灣文學物語」推出年度商品「樂園漫步」啜飲共享組，包括與「蔡氏釀酒」開發的精釀啤酒「細水」與「鯨波」，以及「好玻GOODGLAS」研發的雙層玻璃杯「澄秋」與「沐月」；商品以館藏詩詞為發想，開發文學啤酒及酒杯，從日常啜飲中感受文學溫度，陪伴大眾豐富日常生活。

精釀啤酒概念取自《半閒吟社首集》裡的詩句。「細水」源自詩句「大竅千年容細水，何須長發不平歌」，由「蔡氏釀酒」釀製，麥芽香氣中帶有檸檬清新，鹹甜口感滑順淡遠；另款「鯨波」由「疑是漁陽撾抝吼，如驅萬騎蹴鯨波」發想，特有的花草香氣，融文學於醇酒之中，未飲先醉。



台文館攜手在地店家「蔡氏釀酒」開發的精釀啤酒「細水」與「鯨波」（圖／台文館）

酒標設計，特別邀請虫二風月無邊插畫繪製，以線條及圖像傳達古典詩的意境，使得商品從裡到外均顯雅緻而富新意，引領飲者共同漫步文學樂園。

兩款酒杯「沐月」與「澄秋」，為「好玻GOODGLAS」手工吹製的雙層玻璃杯，創意來自台文館重要古物《風車3》詩刊中利野蒼（李張瑞），以及《南溟樂園4號》中郭水潭的詩作；杯體上的圖像設計結合詩意的想像，帶人進入無垠的夢境。

此外，台文館12月17日與老爺行旅合作，推出精釀啤酒體驗活動「台灣漢詩與文學調酒的相遇」，讓文學感動在口喉中餘韻綿長；台灣古典文學研究者徐淑賢也將以專業的視角暢談台灣漢詩裡的酒，邀民眾度過一個浪漫的文學詩歌夜。

「樂園漫步」啜飲共享組，價格1420元，近日將推出快閃優惠，至2021年1月3日優惠價1278元。另有一酒一杯的組合710元，優惠價639元。各項商品皆有單售，啤酒一瓶120元、酒杯1個590元。台文館藝文商店及minimou咖啡廳獨家販售，歡迎前往台灣文學館選購。