不畏疫情衝擊 新北農漁業表現亮眼

109年新冠肺炎疫情爆發，嚴重影響社會經濟， 新北農漁會與新北市政府齊心辦理產業紓困、振興促銷及產銷調節， 另外各農漁會及農漁民在全國農漁業競賽也沒有鬆懈， 榮獲諸多獎項，表現相當亮眼，侯友宜市長也趁著歲末年終之際， 邀請新北市25家農會、5家漁會三首長及優秀農漁民聚一聚， 聽取政策建言及聯絡感情，今年度特別與輔仁大學學生設計師合作， 設計具有新北農漁元素圖騰獎座， 由侯市長頒贈予獲獎農漁會及農漁民， 鼓勵大家在新的一年能持續為新北市爭取佳績！

新北市共有25家農會及5區漁會，在今（109） 年經營信用金融事業有亮眼表現，有11家農漁會榮獲各項農業金融 獎，中和農會更是獲得營運卓越獎及資產品質績優「雙特優」， 堪稱全國農金楷模，板橋、 淡水及汐止農會除農金獎外還獲得菁業獎雙重肯定， 在農業推廣方面也有多家農會獲得金推獎肯定， 可以說是豐收的一年。

除了農會外，新北各漁會也與市府合作，持續推動萬里蟹、 貢寮鮑品牌營造，辦理漁人碼頭七夕煙火秀、 深澳漁港水舞及草里釣魚吧等漁港轉型活動，使「新北嗨漁港」 能享譽全台，另外，農漁民在產業推廣方面一樣表現亮眼， 五股區吳國池先生榮獲全國模範農民、瑞芳區連文珍女士榮獲全國模 範漁民，另外在全國製茶競賽也紛獲冠亞軍等殊榮， 雖然今年新冠肺炎疫情嚴重影響社會經濟， 但絲毫不影響新北農漁會及農漁民的表現，農漁會還積極配合政策， 辦理新冠肺炎疫情紓困與振興，結合農會超市推出「 美味農業得來速」及「農會超市振興專區及抽獎」 等供銷調節及振興措施，協助小農渡過疫情難關， 侯市長也趁著表揚大會，感謝農漁會對新北農漁業發展的付出。

侯友宜表示，109年度雖然遭逢新冠肺炎疫情衝擊， 卻絲毫不影響新北農漁業競賽表現， 這都要感謝各農漁會及農漁友努力與付出，新北市有山有海， 各個時節、各個區域都有不同的農漁產品， 市府與各農漁會及農漁民就像是一個大家庭，互相發揮所長， 產地區域農漁會及農漁友在生產上努力， 都會區農會則運用行銷優勢，協助銷售推廣，市府也秉持「 先創通路，再開農路」精神，拓展全台農漁產品銷售管道， 持續為農漁友開創穩定的銷售通路，透過市府、 農漁會及農漁友互助合作，帶動新北農漁產業發展， 今日特別感謝各農漁會長期來對市府政策的推動所給予的支持與協助 ，期許新的一年，在我們共同努力下， 一定能夠再創新北農漁業輝煌佳績！