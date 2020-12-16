中華電信、日月光、高通聯手 全球首座5G mmWave智慧工廠正式啟動

中華電信、日月光、高通透過此次合作，展現台灣資通訊、網通設備廠的堅實基礎，為進軍全球5G市場作最好的準備（圖／中華電信） 中華電信、日月光、高通透過此次合作，展現台灣資通訊、網通設備廠的堅實基礎，為進軍全球5G市場作最好的準備（圖／中華電信）

中華電信、日月光、高通今(16)日宣布， 聯手導入台廠5G基地台，打造全球首座的5G mmWave企業專網智慧工廠正式啟動， 藉由整合國內外大廠的尖端科技，運用5G mmWave打造真正落地的5G企業專網應用場域， 大幅推升台灣網通產業的競爭力，成為全球產業界的焦點。

中華電信5G mmWave企業專網垂直應用場域樹立5G產業里程碑

經濟部技術處新世代通訊技術推進辦公室為推動國內5G產業發展， 召集中華電信、日月光、高通，共同建置台灣首座5G mmWave專用網路的智慧工廠。中華電信積極響應政府政策， 發揮在28GHz最大連續頻寬600MHz的優勢，與產業合作， 打造全台灣也是全球第一座5G mmWave企業專網的智慧工廠，以促進國內5G產業發展， 提升智慧製造生產效益為目標。

中華電信董事長謝繼茂表示：「中華電信致力與產官學合作， 推動產業創新，進而提升國家整體產業競爭力。 此次非常榮幸能參與經濟部技術處新世代通訊技術推進辦公室整合各 大廠之5G mmWave智慧工廠專案， 中華電信在此次日月光企業專網建置中，結合台廠5G基地台設備， 引領台灣5G產業快速升級與轉型。未來， 中華電信也將持續拓展廣結盟策略， 結盟國內外眾多跨領域合作夥伴，共同發展企業垂直領域應用。」

中華電信積極發展廣結盟策略 促進台灣5G產業發展接軌國際

中華電信以領先的技術與台灣各產業攜手加速5G創新應用智慧升級 ，為台灣在5G發展上盡最大心力。除了與日月光、 高通攜手合作外，中華電信身為「亞洲新灣區5G AIoT國際大聯盟」的創始成員之一， 將會在高雄市亞洲新灣區的5G AIoT創新園區，投入資源建置包括5G專網、 邊緣雲運算平台以及7大項的5G垂直應用實驗場域， 包括智慧製造、無人機巡檢及物流運送、智慧路燈、AR智慧應用、 職場健康管理/健康照護、智慧交通及環境偵測等。

藉由協助這些新創公司驗證其創意的可行性，進而擴展至商用規模， 銷售至全台各產業，同時也將攜手共組5G國家隊，將台灣的5G AIoT解決方案輸出至世界各地， 促進台灣5G產業發展接軌國際。

中華電信積極提供5G應用來服務企業客戶， 深獲業界與企業客戶的好評與認可，運用5G高速率、低延遲、 大連結的特性，在各產業上中下游垂直領域應用上， 扮演著至關重要的角色。 中華電信將持續加速各式垂直產業鏈的5G發展， 為企業創造更大價值與轉型。