萬四可否如意 富邦臺灣加權反1助一臂之力

2020年市場波動劇烈，台股漲幅領先全球多數主要股市， 大盤順利站上「萬四」關卡。 富邦投信量化及指數投資部主管呂其倫指出，指數位居高檔， 震盪整理在所難免，居高思危，想要持盈保泰的投資人， 建議可使用台股反向ETF，做好避險的最佳防護。

儘管台股來到萬四高點，台股仍具有全方位的投資機會， 多空皆可操作。就多方操作而言，目前海外需求回溫、 全球資金充沛，加上台灣產業戰略地位提升，長線仍是看多； 對空方避險者而言，歐美疫情升溫、美中貿易紛爭未息， 指數位居歷史高檔下，高檔震盪在所難免。

呂其倫建議，看多台股投資者可持續參與原股ETF， 居高思危的投資人，則可使用反向ETF，持續參與市場， 平滑投資組合報酬率。台股反向ETF通常是外資避險部位之一， 其實對散戶來說，台股反向ETF相較期貨和選擇權，更是簡單、 好用的避險工具。

不過，近來台股規模最大的ETF就是反向ETF，呂其倫提醒， 很多散戶對反向ETF容易有誤解，以為外資買進反向ETF是看空 台股，於是把一個只適合短打的商品，當成長期投資標的， 比如以為反向ETF交易成本低、股價早晚會回來、價值不會歸零、 沒有下市風險等，以至於把反向ETF當成個股長期持有。其實， 反向ETF與選擇權較類似，都有時間價值遞減的特性， 主要原因是，反向ETF的成分股是期貨。

因此，操作反向ETF，基本的操作原則就是要「配合重大事件」， 採取打帶跑策略。例如投資人若擔心新冠病毒疫情再起， 對金融市場有不利影響，或是如之前11月初美總統大選， 預期結果對金融市場有負面影響，就可以在接近事件發生時， 買進反向ETF來避險。而當事件結束或結果已明顯，不論賺或賠， 一定要立刻賣出。

由富邦投信發行的「富邦臺灣加權反1(00676R)」， 是追蹤臺灣證券交易所發行量加權股價日報酬反向一倍指數之績效表 現。而臺灣加權指數是投資人最熟悉、 最能代表台股市場的代表性指數，主要投資標的為臺指期貨， 投資策略為買進空頭期貨，透過每日重新平衡機制， 每日調整基金曝險部位貼近淨資產價值之-100%， 使每日基金淨值報酬率貼近標的指數報酬率。

呂其倫還要提醒投資人，台股反向ETF跟台股一樣有10%漲跌幅 限制，不像一般股票有歷年股利、營收獲利等指標參考， 較適合短線或波段交易，不適合長期持有，若遇市況反轉， 建議快速停利出場。