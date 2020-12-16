土地銀行曾盛俊油畫展　繽紛登場

臺灣土地銀行董事長黃伯川(左二)、總經理謝娟娟(右二)、董事會主任秘書曾學智(左一)與曾盛俊老師(中)及來賓於開展前合影。(土銀提供) 臺灣土地銀行董事長黃伯川(左二)、總經理謝娟娟(右二)、董事會主任秘書曾學智(左一)與曾盛俊老師(中)及來賓於開展前合影。(土銀提供)

土地銀行繼一系列畫展深獲好評後，盛情邀請曾盛俊老師自本(109)年12月16日起假該行「館前藝文走廊」舉辦「心懷鄉土文化 記錄臺灣歷史」曾盛俊油畫展。

曾盛俊老師1937年出生於桃園縣龍潭鄉，自小喜愛繪畫，年輕時北上奮鬥，1960年創立天母畫廊，正式從事藝術工作至今未曾停歇。秉持著對臺灣這塊土地的關懷及文化的認同，長期以來致力於鄉土人物圖像，希望畫出在臺灣歷史曾經有過的文化記憶，在歷史的軌跡中留下片段，並以「心懷鄉土文化 記錄臺灣歷史」為一生追求的目標。

曾老師六十多年繪畫生涯常常藉著在世界各地旅遊、攝影、寫生之便，參訪中西方藝術與文化，深入觀察油畫藝術的美學蘊涵差異，使自己的心靈與創作的境界不斷提升與淬鍊。老師早期專注人像油畫，並被日本肖像作家協會聘為專任畫家之後，更提升自己的藝術歷史責任，致力把人像與生活和時光結合在藝術創作上。將自己對兒時的臺灣鄉土與人文之間，無法割捨的情懷，用自己最熱愛的繪畫藝術，藉著創作把保留臺灣鄉土人文作為自己責無旁貸的職志，老師的作品也得到臺灣藝術界的邀請參與和認同。

這次於土銀展出作品是老師一生藝術創作精華中之精華的成果，觀其畫作可感受到時光倒流，引人無限懷念臺灣早期農村生活。並藉由熟練的筆觸，穩重渾厚的著色，光影明暗的對比，盼引領每個觀賞者能感受到，早期臺灣鄉村的質樸生活、田園風光與童年記憶。並希望藉由自己的油畫藝術創作，在臺灣這塊土地上能讓世世代代鏈接現在與過去，前人與後世之間不可分割的歷史足跡，竭誠歡迎大家蒞臨觀賞指教。

土地銀行向來熱心社會公益，一本「追求永續發展、邁向優質金融機構」之宗旨，本展次自本(109)年12月16日起，於該行總行「館前藝文走廊」(臺北市館前路46號)開展，展出時間為每週一至週五上午9時至下午17時(免費參觀，例假日不開放)，110年01月06日中午12時卸展。