新北江翠國小打造校園成為交通樂園 獲金安獎肯定

金安獎堪稱交通界的奧斯卡獎，新北市教育局今( 109)年繼奪得交通部安全教育分組第1名獎項後，江翠國小以「 整座校園都是交通樂園」為主題，同時獲交通部頒發金安獎殊榮， 於今(16)日市政會議獻獎， 侯友宜市長除肯定江翠國小是交通安全教育的楷模學校外， 也期盼各局處持續努力共同推動交通安全。

侯友宜市長表示，交通安全觀念需要從小培養及扎根， 長大後成為守法的好公民，保護自己也保護他人； 同時亦要求交通局、養工處、警察局及教育局等各單位持續合作， 戮力改善學生通學環境，讓新北成為交通安全友善的城市。

新北市近3年計有4所學校榮獲交通部金安獎。 江翠國小位於都會區，市府協助學校將人行道延伸， 推動汽機車分流，並劃設綠底行穿線， 學校也鼓勵家長善用校園周邊人行道， 讓孩子提早下車走一段路或陪孩子走路上學， 以降低車輛併排停放影響行人通行等問題。此外， 該校在校園設置仿真道路交通情境，將交通號誌、 標誌及標線融入於校區環境，假日常見家長們帶孩子騎車， 並學習安全駕駛行為。 學校並設計從幼兒園到六年級校本交通安全課程， 結合密室脫逃解謎體驗活動，寓教於樂，打造校園成為交通樂園。

四年級王裕清同學說：「搭爸爸的車到路口時，我都會提醒他要慢、 看、停，注意過馬路的老爺爺及老奶奶」；幼兒園黃爸爸表示， 有一次接送孩子時，女兒突然提醒下車前要轉頭反手開車門， 注意後方有沒有來車，讓他非常欣慰學校教導孩子交安知能。 江翠國小周麗櫻校長表示， 由於市府協助學校改善通學環境及交安教學結合校園交通情境， 學校才能在全國僅有3校能榮獲金安獎的激烈競爭下， 奪得全國學校推動交通安全最高榮譽。

教育局表示，新北市長期致力推動學生交通安全教育政策， 不僅研發交通安全教材，也規劃設置交通安全學習平台， 並輔導各校營造交通安全教育情境，讓教學實境化； 另外跨局處合作，辦理學生通學環境改善及學生交通車稽查， 維護學童上下學安全，獲頒金安獎顯示本市深獲中央肯定， 未來將持續以多元支持策略，推動交通安全教育。