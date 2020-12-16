抗議萊豬進口絕食97小時　台灣前立委沈智慧失溫送醫

前立委沈智慧（中,持大聲公者）12日上午在立法院外召開記者會，發起「野薑花靜坐絕食」行動，反對政府開放萊豬進口。中央社 前立委沈智慧（中,持大聲公者）12日上午在立法院外召開記者會，發起「野薑花靜坐絕食」行動，反對政府開放萊豬進口。中央社

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）前國民黨立委沈智慧抗議政府開放含萊劑美豬，12日起在立法院大門口靜坐絕食，至今天上午11時已97小時，醫師診斷沈智慧失溫、血壓不穩，建議送醫。最後，沈智慧在眾人勸說下搭救護車到醫院。

為抗議政府開放含萊克多巴胺美豬，沈智慧12日開始在立法院大門口靜坐絕食，呼籲立法院處理萊豬行政命令要採記名表決，負起政治責任。她表示，絕食行動直到昏倒送醫為止。

沈智慧今(16日) 凌晨在個人臉書粉絲團發文表示，凌晨1時，絕食第87小時。晚上的時候血壓飆高一直降不下來，四肢僵硬全身發冷，水也喝不太下。但她知道還不能倒下，她選在立法院前面絕食靜坐，就是在提醒立委的權力是人民賦予的，7成反萊豬的民意，才是立委要聽從的。

截至今天上午11時，沈智慧絕食97小時，中央社引述她的幕僚表示，沈智慧血壓不穩，忽高忽低。前往探視的前國民黨主席洪秀柱勸沈智慧，停止絕食、送醫診斷。

沈智慧在現場接受醫師診斷，醫師判斷沈智慧有點失溫、血壓不穩現象，血壓不穩定代表心臟不穩定，會造成血流忽快忽慢，對心臟、腦部造成意外，建議沈智慧到醫院做緊急處理。最後，在眾人勸說下，沈智慧在上午11時30分搭救護車送往台北國泰醫院。