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「幫我開一下嘛拜託」 研究：袋鼠會用眼神向人類求助【影】

四肢發達，頭腦也不簡單

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2020/12/16 17:08
袋鼠向研究人員求助（圖／影片擷圖）

袋鼠向研究人員求助（圖／影片擷圖）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）動物的世界無奇不有，除了寵物與家畜，最新研究發現，袋鼠竟也有試圖與人類溝通的行為，顯見其智力之高，恐怕超乎人類想像。

衛報》報導，澳洲雪梨大學與倫敦羅漢普頓大學大學攜手做了一項研究，讓11隻袋鼠面臨一項難解任務，那就是將一個裝了食物卻無法開啟的盒子放到牠們面前，瞧瞧會牠們有何反應。

出乎意料是，這些袋鼠多半並未放棄打開盒子，而是轉頭看向人類，再將目光轉回盒子，是一種求助的表現。研究人員格林（Alexandra Green）透露，有的袋鼠甚至會直接靠近他，抓他、聞他，再把頭看向盒子，確實想與他溝通。

一般而言，凝視人類、求助的動作，多半出現在已馴化數百年的動物身上，但袋鼠的行為模式竟與狗、馬、羊隻有相似之處，令人驚訝。這研究也顯示了，除了天生智力，動物也可透過環境調教，從與人類相處的過程中學到這類技能。

這項試驗對有袋動物的智能提供了深入研究的基礎，並可望扭轉外界對袋鼠的負面印象。雖與無尾熊同屬澳洲特有動物，但由於數量過多，袋鼠往往得面臨撲殺的命運。

不過，研究人員表示，這並不代表袋鼠就是親人的動物，千萬別有樣學樣，妄自拿打不開的食物盒給牠們，想來場有趣的「人鼠交流」。畢竟，袋鼠的拳擊功夫是出了名的，攻擊人類的事件也時有所聞。
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