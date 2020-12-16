台灣兒童藝術展覽「第11號衛星」探生態保育　從「牠」的眼光看台北市立美術館

「第11號衛星—牠它星球」自即日起台北市立美術館兒童藝術教育中心展至2021年4月11日（圖：北美館） 「第11號衛星—牠它星球」自即日起台北市立美術館兒童藝術教育中心展至2021年4月11日（圖：北美館）

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導) 「第11號衛星—牠它星球」探生態環境，自即日起台北市立美術館兒童藝術教育中心展至2021年4月11日。

台北市立美術館兒童藝術教育中心第11檔教育計畫「第11號衛星—牠它星球」，展出吳思嶔、林暐翔、回看工作室與柏林空間實驗室（raumlaborberlin）等作品，連結餐桌上的食材、動植物的自然家園，打造感官探索及創作體驗空間。

「第11號衛星—牠它星球」呼應北美館「2020台北雙年展：你我不住在同一星球」關於生態環境的議題，試圖加入「牠、它」的眼光作思考，呈現被人類忽視的動植物生態聚落，認識各種生命樣態的生存需求及互相依存的重要性，並與牠它族群展開平等的往來，為此發酵出影響日常行為的可能。

「柏林空間實驗室」曾獲2018全球永續建築大獎（Global Award for Sustainable Architecture），此次在兒藝中心推出《島嶼出鍋務》遊戲計畫，邀請觀眾戴著斗笠、提起菜籃、展開地圖，踏上採集冬日必吃的火鍋食材之旅，穿梭在五種模擬產物地域的展覽場景中，感受日常生活對自然資源所造成的消耗，重新認識人與島嶼的關係。



兒藝展覽透過生動有趣方式關心環境生態(圖/北美館)

聲音藝術團隊「回看工作室」與植物環境生態專家林暐翔以《到它家拜訪》三件系列作品，挪移人類的慣常視角，經由傾聽、觀察、觸摸和遊玩的方式，理解生物多樣性及共生的關係，同理植物敏感纖細的感受與需求。

〈跑跑草場〉依照兒藝中心戶外日照方位及微氣候特性，在數個可移動的方台栽種草本覆地植物，觀眾須蹲低身體觀察它們的形狀與氣味，依線索推理找回其適合生長的區塊。

〈樹不樹健康〉透過擔任植物健檢實習生的角色，檢視樹木的外觀特質，分析出這棵樹曾經或是正遭遇的危難狀況；〈林聲林生〉以與樹林共生的物種為主角，經由耳朵的聽覺、文字的線索作想像，轉而創作出平常不易發現的風景。

《雲豹與袋狼的一場對話》由藝術家吳思嶔邀請兩位研究台灣雲豹及澳洲袋狼學者參與創作。以網路訊息軟體對話，揣摩其研究動物的獵捕習性與情緒，將牠們過往與人接觸的處境與相關傳說故事分享給彼此。

展覽期間除提供親子導覽、閩南語導覽，亦於大工作坊規劃「思考的一百種方法」提供跨年齡的創作體驗，以及針對青少年舉辦的「星際對話小聚場」工作坊，利用簡易的機械原理創造出獨特的「星球新生物」。

相關資訊請參閱北美館兒藝中心官網。