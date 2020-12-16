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恰恰來了！台灣棒球好手彭政閔跨界另類揮棒　攜朱宗慶打擊樂台東公益出擊

台灣棒球明星彭政閔放下球棒拿鼓棒！與朱宗慶打擊樂團推出《當「打擊」遇見「打擊」》影音，雙方互換角色跨界合作擦出火花，將於2021年上線。

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2020/12/16 15:32
彭政閔(前)與朱宗慶打擊樂團合作最新影音計畫(圖/朱宗慶打擊樂團提供)

彭政閔(前)與朱宗慶打擊樂團合作最新影音計畫(圖/朱宗慶打擊樂團提供)

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導) 台灣棒球明星彭政閔放下球棒拿鼓棒！與朱宗慶打擊樂團推出《當「打擊」遇見「打擊」》影音，雙方互換角色跨界合作擦出火花，將於2021年上線。

朱宗慶打擊樂團迎接35週年，即將於2021年推出全新線上影音系列《來點打擊》 （We Need Ju），共包含7支專題影片，跨界呈現打擊樂團特有的生活與工作節奏，其中，《當「打擊」遇見「打擊」》專題企畫，特別邀請到「台灣隊長」彭政閔擔任重量級來賓，以「打擊」之名，與朱宗慶打擊樂團交流互動。

恰恰來了！台灣棒球好手彭政閔跨界另類揮棒　攜朱宗慶打擊樂台東公益出擊
朱宗慶(右)及彭政閔(圖/朱宗慶打擊樂團提供)

朱宗慶打擊樂團表示，《當「打擊」遇見「打擊」》已於8日完成在棒球練習場的拍攝，由彭政閔指導吳思珊、何鴻棋、吳珮菁、黃堃儼等四名朱宗慶打擊樂團的資深團員棒球打擊技巧，團員穿著特別訂製的「CHIA23」球衣，在「恰恰」用心指導下，成功揮棒出擊，興奮喜悅之情溢於言表。

15日則改由「恰恰」彭政閔來到朱宗慶打擊樂團的排練室，向樂團團員拜師學打鼓，體驗打擊樂的樂趣。樂團資深團員黃堃儼特別將彭政閔的「應援曲」改編為擊樂版本，由「恰恰」與六位打擊樂家一同合奏。該應援曲名為《勇者之歌》，由彭政閔的球迷所創作，是「恰恰」於職棒時代上場打擊時，場邊球迷為他歡呼加油、提升士氣的專屬「戰歌」。

彭政閔表示，有一年多沒有聽到這首自己的應援曲了，感受很特別。而2020年是他卸下球員身分、轉換跑道的第一年，這一年，嘗試了許多「跨界」的工作，第一次接觸打擊樂這個陌生的領域，有點緊張，擔心自己會「打不好」。

彭政閔與朱宗慶打擊樂團更將本次拍攝合作，轉化為公益能量，將規劃到台東豐田國小和大鳥社區進行擊樂示範演出講座，讓孩子們也能有機會和彭政閔一樣，體驗到打擊樂的樂趣。
朱宗慶打擊樂團
彭政閔
棒球

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更新時間 : 2020-12-16 16:25 GMT+08:00

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