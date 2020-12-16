女性高官太多反挨罰？ 法國巴黎市政府「高調」繳罰單

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）在提倡性別平等上，歐洲各國走得很前面，然而，法國市政府官員性別比例遭批「失衡」，最近就因為「市府高層女性任命逾半」，而收到一張中央的罰單，然而，巴黎市政府卻因這張罰單而自豪。

巴黎市長伊達爾戈(Anne Hidalgo)在收到罰單後，於市政會議上解釋，2018年市政府16個管理職中，女性就佔了11人，男性僅有5人，由於高達69%的職位由女性拿下，違反了2013年所訂下「市議會管理職單一性別不得佔比超過60%」的規定，因此遭到法國公共服務部開罰9萬歐元，不過她收到罰單後，卻感到無比的雀躍。

伊達爾戈指出，一個城市的管理職，有一天竟會因為「太過女性化」受罰，這個規定明顯不合理、不公平、不負責任且危險，在其他地方男女地位仍然不平等的情況下，巴黎更應該要堅持立場，積極強化女性地位才對，因此，她會帶著自己的副市長和其他替她工作的女性，親自前往政府所在地繳納這張罰單。

事件曝光後，開出這張罰單的公共服務部隨後在推特上進行回覆，部長德蒙夏朗(Amelie de Montchalin)證實，部門確實有開出這麼一張罰單，巴黎市政府也確實已經在2018年支付了罰款，不過在收到回饋後，該法已經被廢除。

除此之外，她也承諾該筆罰款將用於提升女性在公部門中的地位，並邀請伊達爾戈前往公共服務部一起就該議題進行討論。

伊達爾戈說，巴黎的模式可供參考，相關單位應該加速相關程序，並確保更多女性被任命擔當這些公家機關中的職位，才能確實達成平權。