陳時中：繼續暫緩引進印尼籍移工 未來視當地疫情開放

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(16)日表示，鑒於印尼的武漢肺炎（COVID-19）疫情持續升溫，將持續暫停引進印尼籍移工來臺工作，並視當地疫情狀況，再決定重新開放之時間。

因應印尼疫情，指揮中心日前宣布自12月4日至17日暫停引進印尼籍移工二週，暫停期限將屆，但印尼最近一週日增病例數約6,000例，疫情仍未趨緩；另10月至今，我國自印尼移入之確定病例共132人，其中76人還持有核酸檢驗陰性報告。為確保我國邊境防疫量能與社區防疫安全，指揮中心宣布自12月18日起，將持續暫停引進印尼籍移工。

指揮中心指出，印尼籍移工多為從事家庭照顧工作，暫停引進期間，為兼顧照顧需求，建議雇主可採行以下措施：