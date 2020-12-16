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陳時中：繼續暫緩引進印尼籍移工 未來視當地疫情開放

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2020/12/16 15:06
陳時中：繼續暫緩引進印尼籍移工 未來視當地疫情開放

(來源 中央社)

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(16)日表示，鑒於印尼的武漢肺炎（COVID-19）疫情持續升溫，將持續暫停引進印尼籍移工來臺工作，並視當地疫情狀況，再決定重新開放之時間。

因應印尼疫情，指揮中心日前宣布自12月4日至17日暫停引進印尼籍移工二週，暫停期限將屆，但印尼最近一週日增病例數約6,000例，疫情仍未趨緩；另10月至今，我國自印尼移入之確定病例共132人，其中76人還持有核酸檢驗陰性報告。為確保我國邊境防疫量能與社區防疫安全，指揮中心宣布自12月18日起，將持續暫停引進印尼籍移工。

指揮中心指出，印尼籍移工多為從事家庭照顧工作，暫停引進期間，為兼顧照顧需求，建議雇主可採行以下措施：

  1. 被照顧者如經長照評估，符合長照需要等級2~8級，可撥打1966長照諮詢服務專線，或洽各地方政府長期照顧管理中心，依家戶個別需求申請長照2.0各項服務，協助家中照顧需求。
  2. 雇主可改聘越南、菲律賓或泰國籍移工，勞動部已請各來源國駐臺機構專案協助，另為利雇主作業，將延長雇主引進許可效期。
  3. 鼓勵家庭雇主聘僱本國照顧服務員，勞動部針對已符合聘僱家庭類移工資格但聘僱本國照顧服務員之家庭雇主提供補助。
  4. 如已聘有移工者可繼續留用現有移工取代引進新移工，勞動部已推動多項專案，例如針對在臺年限屆滿的移工可申請延長、聘僱許可已到期的移工可申請轉換雇主。
印尼

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