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【新冠肺炎+7】莫斯科古典芭蕾舞團4人確診 今晚首演取消

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2020/12/16 14:19
【新冠肺炎+7】莫斯科古典芭蕾舞團4人確診 今晚首演取消

(來源 中央社)

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(16)日公布國內新增7例境外移入武漢肺炎（COVID-19）確定病例，分別自菲律賓、俄羅斯及美國入境。

指揮中心表示，案744為菲律賓籍20多歲男性移工，今年12月1日來臺工作，持有入境前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，迄今無症狀。個案12月14日檢疫期滿前採檢，於今日確診。

案745、746、747、748為俄羅斯籍藝文表演團體成員，共2男2女，年齡介於20至60多歲，因受邀來臺參演，於今年11月29日入境，皆持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫14天，迄今皆無症狀。12月14日檢疫期滿後，由邀請單位安排自費採檢，均於今日確診。

案749為菲律賓籍20多歲男性漁工，今年11月29日來臺工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，迄今無症狀。個案於12月14日檢疫期滿後，由仲介安排自費採檢，於今日確診。

案750為本國籍40多歲男性，今年3月前往美國探親，12月8日入境臺灣後返回住處居家檢疫，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告。個案曾於12月11日及12日出現畏寒及發燒等症狀，13日因出現嗅味覺異常症狀由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。

值得注意的是，案745、746、747、748為莫斯科古典芭蕾舞團團員，指揮官陳時中指出，確診的4人檢疫期間一人一室，與其他人接觸傳染性「幾乎沒有」，考量舞團是公開表演，必須進行最高規格採檢，現正對其餘48名團員採檢，結果將於今晚6時30分出爐，若再有人驗出陽性，將要求停止今晚的首場演出。

不過，主辦單位聯合數位文創則表示，今晚首演確定停演，後續視檢驗結果將另行通知演出資訊。
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