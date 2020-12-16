北台灣捷運文湖線推彩繪觀光列車 邀民眾到台北「卯起來玩」

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）北市動物園大貓熊「圓寶」即將在110年元旦亮相，台北市今天(12/16)推出捷運文湖線彩繪觀光列車，邀請民眾到台北看動物明星、搭貓纜、遊貓空。

圖/台北市觀傳局

台北市副市長蔡炳坤表示，動物園今年喜事連連，不只圓寶出生，黑腳企鵝、歐亞水獺、馬來貘都有新成員報到，歡迎民眾搭乘列車按圖索驥，找找隱藏在車廂裡的各種動物。

蔡炳坤表示，接下來元旦3天連假、1月20日起長達29天的寒假、春節7天連假、二二八紀念日3天連假等假期，歡迎全台民眾安排親子出遊，前來台北搭乘彩繪列車，跟著動物寶寶們的腳步一起去看圓寶、或搭貓纜上貓空走樟樹步道及泡茶看風景。

北市觀傳局與台北捷運公司、動物園攜手推出「猫起來玩台北」捷運文湖線彩繪觀光列車，今天下午4時30分將發出第一班，至明年3月15日，每天約發車10車次，採隨機發車。邀請民眾趁元旦連假、寒假及春節年假期間到動物園看大貓熊，再搭乘貓纜上貓空喝好茶，還可以到指南宮賞櫻花，以及暢遊台北燈節。

觀傳局在新聞稿指出，車身採繪本型式，由熊讚領軍動物寶寶大貓熊、馬來貘、歐亞水獺和黑腳企鵝遊台北的冒險故事，捷運動物園站及貓空纜車也推出以大貓熊等動物寶寶為主題的布置。

台北市立動物園近期許多動物寶寶紛紛出生，大貓熊圓寶自6月28日出生至今快滿半年，預計在明年1月1日起亮相與大家正式見面，因此藉圓寶亮相前，由觀傳局與北捷、動物園合作打造捷運文湖線「猫起來玩台北」動物觀光彩繪列車。

台北市副市長蔡炳坤另補充，希望藉由圓寶亮相，在「猫起來玩台北」捷運觀光彩繪列車的行駛期間，搭配台北市跨年、燈節、花季等大型活動，為台北市帶來觀光人潮，同時台北市也推出住宿加碼補助，讓團客或自由行旅客，都可感受到台北歡迎遊客的心意。



不只如此，貓熊控請注意啦！慶祝圓寶誕生紀念，悠遊卡公司特別發行二款「大貓熊圓寶悠遊卡」，分別有以珍珠白版面製作的「插畫版」和「寫真版」，讓可愛的圓寶可以隨身攜帶，陪大家一起悠遊台灣。即日起於全台發行，7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富、OK超商及台北捷運南京復興、忠孝復興、大安、動物園等站的自動加值機(GAVM)都可購買得到，圓寶的粉絲們要買要快喔！

歡迎民眾帶著圓寶悠遊卡來搭乘台北捷運，「猫起來玩台北」捷運觀光彩繪列車所行駛的文湖線，除了可到動物園，還能到大湖公園等文湖線景點，都是台北熱門景點。

精彩的系列遊程都可上台北旅遊網(網址：WWW.travel.taipei)查詢，歡迎全台民眾「卯起來玩台北」。