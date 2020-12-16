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大貓熊寶寶「圓寶」見客日倒數中　台北市動物園啟動見面會特訓

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2020/12/16 11:39
大貓熊寶寶「圓寶」誕生近半年，與大家見面的日子倒數中。（圖／台北市立動物園）

大貓熊寶寶「圓寶」誕生近半年，與大家見面的日子倒數中。（圖／台北市立動物園）

（台灣新聞新聞／生活組　綜合報導）大貓熊寶寶「圓寶」出生已經近半年了，隨著「圓寶」與大家見面的日子越來越逼近，最近保育員也開始為她進行見面會特訓，讓「圓寶」來到室內活動場熟悉場地。只不過圓寶一到場內馬上開啟了「圓寶導航」模式，筆直地往門口走去，想要回到媽媽身邊，讓保育員哭笑不得！

保育員為了鼓勵「圓寶」多在室內活動場探索，避免她一落地就奔回家找媽媽，特地把她抱到離門口最遠的角落、還在門口用水管沖水洗地板，也嘗試帶她到水池邊，但「圓寶導航」屢試不爽，「圓寶」總能立馬邁著小腳步走向門口，看到地上的水，還會賣力抬高腳腳「渡河」，最後再翻越媽媽的體重機，回到朝思暮想的育嬰房，直接打臉保育員辛苦為她準備的特訓。

大貓熊寶寶「圓寶」見客日倒數中　台北市動物園啟動見面會特訓

枕頭的各種玩法。（圖/台北市立動物園提供）

除了熟悉室內活動場的環境之外，保育員也讓「圓寶」體驗活動場的設施，保育員每次都會將她抱到不同的地方做特訓，例如獨木橋、鞦韆、矮木架上，讓「圓寶」試著靠自己的力量爬下來。每次經過特訓之後，「圓寶」明顯電量也消耗得差不多，拖著緩慢的步伐，使用「圓寶導航」自己回到媽媽「圓圓」身邊撒嬌休息。

保育員表示，「圓寶」與姊姊「圓仔」最不同的地方在於：「圓仔」小時候爬棲架就特別大膽，距離地面還有一些距離時，就敢放手讓自己溜回到地面；相較起來，「圓寶」就謹慎很多，一開始練習矮棲架時，動作小心翼翼，還沒踩穩絕不放手，沉穩不出錯、慢慢地下到地面。

大貓熊寶寶「圓寶」見客日倒數中　台北市動物園啟動見面會特訓

有媽媽「圓圓」的的地方最溫暖。（圖/台北市立動物園提供）
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大貓熊

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更新時間 : 2020-12-16 11:49 GMT+08:00

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