〈時評〉虧欠波蘭的德國這樣做 虧欠台灣的中國呢？

1970年12月7日，時任西德總理的威利•布蘭德（Willy Brandt），為了跟波蘭簽訂華沙條約而親自到波蘭訪問（在此條約中，德國將奧得－尼斯河以東的領土，即二戰前佔德國原國土四分之一的東部領土，全部歸屬於波蘭）。當天，在紀念1944年8月至10月近20萬因起義抵抗納粹而死難的華沙猶太區起義紀念碑前，布蘭德不僅獻上花圈致敬，甚至於還在死難者的石碑前下跪（被稱作「華沙之跪」），並默哀了半分鐘；當天，西德與波蘭簽訂了華沙條約，東、西德於1990年統一之後，這個條約再次被確定！

布蘭德的「華沙之跪」之所以膾炙人口、傳頌至今，說明了：一個懂得認錯道歉的個人／民族／國家，是偉大的、值得敬重的！認錯、道歉、伸出友誼之手乞求原諒，是真心贖罪的三部曲；重大錯誤、罪行之前，彎腰鞠躬，甚或下跪，身體的低姿態非但不表示人格的卑下可恥，反而是展現了道德的高度！

因抵抗納粹德國而遭殘殺的波蘭人，悲慘的命運至少還是來自第三者、敵人。同樣經歷過集體悲慘命運的台灣人，更不堪，更痛，因為，傷害直接來自於高高在上、主宰一切的家父長──在一八九五年的馬關條約下，顢頇又腐敗的「祖國」，把轄下台灣狠心割捨拋棄、永久讓與日本的罪行，跟二戰後仍存在的，無能又無良的為人父母者，把親生骨肉出賣給第三者當養子、養女（甚至於被推入火坑）的罪行，有何兩樣？

歷史的傷痕，很難靠遺忘或拒絕面對得到療癒。在二戰期間，納粹德國虧欠波蘭的，戰後的西德總理親赴華沙起義紀念碑前獻花致意，並下跪謝罪，提供了一劑弭平傷口的良方！反觀，來自中國的中國國民黨，在台灣造的孽（諸如二二八、白色恐怖、黑名單），有對仍健在的受害當事人或受害者家屬任何的認罪、道歉、賠償嗎？（註：二二八、白色恐怖、黑名單，至今無人認罪；二二八、白色恐怖的國賠，歷任民選總統李登輝、陳水扁、馬英九與蔡英文的道歉，來自國家，而非來自犯下罪行、至今還健在的中國國民黨）在十九世紀末，清帝國虧欠台灣的，甭說罪魁禍首的清帝國對台灣（人）從無隻字片紙的道歉了，就是接手清帝國的中華民國，以及再接手中華民國的中華人民共和國，也從沒有任何人以中國領導人身分，到台灣，對當年滿清中國虧欠台灣的，向台灣人說聲：「對不起」；更過分的是，虧欠台灣的中國，今天非但沒絲毫歉意，還以繼續霸凌台灣為能事，對台灣的二度傷害、三度傷害，⋯⋯仍是現在進行式！

哪一天，號稱文明古國、禮儀之邦的中國，其總理或國家主席，能展現道德的高度，到台北訪問，並簽訂「台灣條約」，承認台灣的領土主權，對一八九五的出賣台灣，認錯、道歉、伸出友誼之手，乞求台灣人的原諒？

（ 作者為新竹教育大學退休副教授）