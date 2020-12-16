離開武漢弘芯爛尾樓　前台積電營運長蔣尚義轉任中芯國際副董　梁孟松怒喊走人

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）中芯國際昨（15）日召開臨時董事會，會後宣佈由蔣尚義出任董事會副董事長等多項要職，且立即生效，同樣曾是「台積老將」的中芯國際聯席執行長梁孟松傳同日向董事會提出辭職，表示蔣出任中芯要職是遲至人事公告前五天才被告知，令他「錯愕與不解」，引發半導體業關注。

媒體報導，半導體圈流傳梁孟松在董事會上公布的一份辭職聲明。在聲明中，梁孟松表示，自2017年11月擔任中芯國際聯席執行長至今已有三年多，他幾乎從未休假，在其帶領的2000多位工程師盡心竭力的努力下，完成了中芯國際從28奈米到7奈米的五個世代的技術開發。梁孟松強調，這是一般公司需要花超過10年才能完成的任務。

聲明中梁也透露，目前中芯國際的28、14、12奈米及 n＋1等技術均已進入規模量產，7奈米技術的開發也已經完成，明年四月就可以進入風險量產。5奈米和3奈米的最關鍵、也是最艱鉅的8大項技術也已經有序展開，只待EUV機台的到來，就可以進入全面開發階段。

梁孟松說他的短期目標，已圓滿的達成了，他可以暫時安心的休息片刻。

梁孟松表示，此次的蔣尚義出任中芯國際副董事長一職的大事，他是在12月9日才被董事長周子學「電話告知」，之前對此一無所悉。梁孟松感到「錯愕與不解」，覺得「已經不再被尊重與不被信任」，認為中芯應該不再需要他繼續服務，因此做出這樣的決定。

媒體引用傳言報導周子學試圖挽留梁。根據中芯最新公告，公司目前正積極與梁孟松核實其真實辭任之意願，任何關於上述事宜的進一步公告將根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》及《上海證券交易所 科創板股票上市規則》適時作出，任何本公司最高管理層人事變動，以本公司發布公告為准。

梁孟松曾經是台積電資深研發長，2009年帶走一票台積電工程師投效三星電子任研發副總，後被挖角至中芯國際。梁投效三星後，引發外資疑慮致台積電評級遭降股價大跌，台積電向梁孟松提出營業秘密訴訟，官司走了四年，最後梁孟松敗訴。

根據中國半導體新聞媒體《問芯Voice》的報導，曾任台積電營運長，後任武漢弘芯執行長的蔣尚義，人已從美國返抵上海，進行隔離中，之所以選擇回到中國加入中芯，是因與中芯國際董事長周子學熟識，加上對半導體產業還有很強烈的熱情。

回應「台積叛徒說」，蔣尚義強調，他一直遵守原則：第一，不挖角台積電的人，第二，不洩漏台積電機密；且武漢弘芯做的事根本傷害不了台積電，不解外界為何要把他說成是叛徒。而在加入中芯後，面對外界可能的輿論，蔣尚義也「 希望不要這麼政治化，我也有追求我的理想與事業的權利吧？ 」