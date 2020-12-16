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2021跨年煙火新選擇 新北市八里10分鐘煙火秀 比照國慶煙火水準呈現

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2020/12/16 10:40
新北市政府高灘處提供

新北市政府高灘處提供

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）距離跨年剩下15天，想好要去哪迎接嶄新的2021嗎？今年除了台北101煙火秀外，新北八里也將首次施放跨年煙火，為慶祝新北市升格10週年及迎接2021新年，煙火將於12月31日晚間20:21在八里左岸上空綻放，民眾在淡水河兩岸均能夠欣賞到璀璨的煙花。

新北市政府高灘處表示，今年八里首次辦理的跨年夜煙火活動，當晩預計施放之煙火類型包含全球獨步的水煙火「水上芭蕾」及「紅邊藍變魔法牡丹」、「彩色燈籠牡丹」等高空煙火，整個施放類型及種類都將比照國慶煙火水準呈現，煙火效果廣度達到500公尺，高空煙火高度達100公尺，中空煙火高度達50公尺。

當天除了10分鐘的煙火秀外，八里婚紗廣場現場還有安排街頭藝人即興演出，而淡水到八里接駁的渡輪也會延後收班，要讓大家在浪漫之餘，也不用擔心交通的問題。

因煙火秀會場鄰近停車位有限，屆時活動場域周邊將會實施交通管制，建議民眾搭乘大眾運輸工具前往八里左岸，亦可於淡水金色水岸欣賞煙火，詳情請見高灘處官網。

2021跨年煙火新選擇 新北市八里10分鐘煙火秀 比照國慶煙火水準呈現

八里煙火將於12月31日晚間20:21在八里左岸上空綻放，民眾在淡水河兩岸均能夠欣賞到璀璨的煙花。(圖／新北市政府高灘處)

【交通資訊】

大眾交通：

  • 12月31日-1月1日大台北捷運不收班
  1. 淡水捷運站→步行至淡水渡船頭→搭乘渡輪至八里渡船頭，步行前往。
  2. 紅樹林捷運站→淡水輕軌→漁人碼頭→搭乘渡輪至八里渡船頭，步行前往。
  3. 自新北市蘆洲站704線路客運→八里西門站下車，步行前往。
  4. 捷運淡水線關渡站前搭紅22線路客運→八里西門站下車，步行前往。

自行開車：

  1. 國道1號下林口交流道，沿105線道經林口至八里→左岸碼頭→觀海大道
  2. 關渡大橋→台15線→左岸碼頭→龍米路一段→龍米路二段→觀海大道
  3. 新莊、三重、五股→縣103道→龍米路一段→龍米路二段→觀海大道
  4. 61或64快速道路→八里聯絡道→中華路→觀海大道
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更新時間 : 2020-12-16 11:49 GMT+08:00

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