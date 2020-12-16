從新冠肺炎疫情重生 義大利疫苗接種站「開出一朵朵花」

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）新冠肺炎（COVID-19）以摧枯拉朽之力在全球肆虐，義大利更是重災區之一。隨著疫苗陸續到位，骨子裡流著藝術之血的義大利，將種出一朵朵花兒般的疫苗接種站，象徵「再生」。

CNN報導，義大利將於1月起展開疫苗施打工作，由建築師伯埃里（Stefano Boeri）操刀設計的1,500座臨時「花朵接種站」，將在各大城鎮設立。圓形的設計，內裝木造，外殼為布料，上方呈現一朵報春花（primrose）圖樣。

在這次計畫中不收分文的伯埃里表示，此一設計傳達了「寧靜與再生」的理念。他強調，接種疫苗是公民責任的展現，是對他人的愛，也是重拾人生的方式。歷經了封城，疫苗將讓人們重新擁抱彼此，回歸自然。

伯埃里是義大利赫赫有名的建築師，最有名的作品當屬「垂直森林」（Bosco Verticale）。這一對於米蘭的住宅塔，種滿了900棵樹與各式綠色植栽，於2014年啟用，是米蘭活化計畫的一環。

截至16日，義大利已有187萬人染疫，逾65,000萬人病亡，是歐洲COVID-19死亡人數最高的國家。這些年來，國內出現了疫苗懷疑論，義大利政府更於2018年暫停了一項強制性的兒童疫苗接種計畫。



伯埃里作品，米蘭垂直森林（圖／伯埃里臉書）