Alexa
  1. 首頁
  2. 環境生態

台灣綠鬣蜥快速繁殖　屏東拍到「做日光浴的恐龍」•嘉義月捉逾200隻

■屏東縣今年截至上週已捕捉了7300多隻的綠鬣蜥，捕捉數量居全台之冠。■參與捕捉的嘉義民眾表示，最近是綠鬣蜥繁殖期，牠們大量在嘉義縣、嘉義市交界的永欽橋一帶出沒，這個月有不少人來抓捕，但抓不勝抓。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2020/12/16 10:44
網友拍到長約150公分, 正在做日光浴的綠鬣蜥, 引起熱烈討論 (圖/「屏東縣萬丹鄉交流地」臉書)

網友拍到長約150公分, 正在做日光浴的綠鬣蜥, 引起熱烈討論 (圖/「屏東縣萬丹鄉交流地」臉書)

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）外來物種綠鬣蜥在嘉義縣八掌溪沿岸快速繁殖，近日民眾以彈弓圍捕，一個月不到就抓捕到200多隻，並將獵捕的照片及影片貼到臉書社團，參與圍捕的袁安男說，綠鬣蜥抓不勝抓。

台灣綠鬣蜥快速繁殖　屏東拍到「做日光浴的恐龍」•嘉義月捉逾200隻

最近八掌溪沿岸發生綠鬣蜥偷吃兩岸民眾種植蔬菜事件，數名民眾組成捕捉綠鬣蜥團隊，1個月不到時間就捉到200多隻，並將大隻的綠鬣蜥「五花大綁」。（袁安男提供/中央社）

最近八掌溪沿岸發生綠鬣蜥偷吃民眾種植的蔬菜，數名民眾組成捕捉綠鬣蜥團隊，一個月不到就捉到200多隻，並將大隻的綠鬣蜥「五花大綁」，拍成影片及照片放在臉書社團「嘉義綠豆大小事」供大家觀賞。

參與捕捉的袁安男表示，最近是綠鬣蜥繁殖期，牠們大量在嘉義縣、嘉義市交界的永欽橋一帶出沒，這個月有不少人來抓捕，但抓不勝抓。

袁安男表示，抓綠鬣蜥要小心，牠會甩尾、咬人，爪子跟老鷹一樣銳利，一不小心就會受傷。

國立嘉義大學生物資源學系助理教授陳宣汶指出，綠鬣蜥族群在嘉義縣境內分布主要在水上鄉境內的八掌溪北岸，並沿著八掌溪往上游遷移，在嘉義縣市界處有多數零星族群，以吃構樹為生。

一隻身長約150公分、全身鮮黃的綠鬣蜥停在屏東縣萬丹鄉田厝橋大排水溝的護欄曬太陽(如上圖) ，一名路過鄉民嚇了一跳，拍照PO網後，引起熱議並瘋傳，中央社15日引述屏東縣府農業處表示，已前往設陷阱捕捉。

這名網友在臉書（Facebook）社群「屏東縣萬丹鄉交流地」PO出這隻巨大綠鬣蜥在田厝橋大排水溝旁「做日光浴」，龐大身軀佔據整個護欄，她表示，被嚇了一跳。而照片一出也引來許多網友熱議，有人認為是玩具，有人說，「是恐龍無誤」。

以下是其他網友回應摘要 : (來源:屏東縣萬丹鄉交流地」)

這比例看起來真的很大隻~小孩會不會有危險呀～

我在野外過好多次了，不太會怕人。

酷斯拉....... 要注意喔牠媽媽可能在水溝旁邊

失控的侏羅紀公園

以为恐龙要把人吃掉了 被弃养的吧，听说三年就能长很大，小的时候很可爱

好可愛

眼睛這麼大是甲狀亢進...

再過幾年會不會變成恐龍

誰家的玩具！趕快拿走

其實大部分的人都以為是被丟棄的，
根據可靠人士消息來源，是88水災那年，在內埔，還是竹田地區有位買賣這類爬蟲類的商人因為淹水，這些爬蟲類被沖出來所以才會有這麼大量，抓都抓不完

農業處長鄭永裕表示，已請合作的屏東鳥會前往發現地點設陷阱捕捉，這隻綠鬣蜥研判應有150公分，這麼大隻應該有巢穴在附近。

日前，同樣有民眾在「萬丹鄉交流地」PO出一張停在家戶窗戶的小隻綠色綠鬣蜥。

鄭永裕表示，屏東縣今年截至上週已捕捉了7300多隻的綠鬣蜥，捕捉數量居全台之冠，為了抑制綠鬣蜥野外族群持續擴散，屏東縣政府自民國102年起執行防治外來入侵種計畫，補助屏東縣野鳥學會進行捕捉及族群調查，目前鎖定地點有萬丹鄉、潮州鎮、竹田鄉、麟洛鄉和屏東市萬年溪沿岸等。

鄭永裕表示，南部地區很多民眾幾乎都在野外看過綠鬣蜥，牠的幼體顏色翠綠賣相討喜，原本是由業者引進當作寵物販售，不過隨體型增長外觀也逐漸改變，成體外觀酷似「酷斯拉」，且難以掌控，被大量棄養造成野外族群迅速擴散，並啃食農作物、築巢破壞排水結構，嚴重影響農民生計。

縣府以捕捉1隻綠鬣蜥換1包米或老鷹紅豆，明年，同樣的獎勵不變，鼓勵民眾捕捉，或通報消防隊、縣府1999服務專線。
綠鬣蜥
屏東
嘉義
恐龍
酷斯拉

相關新聞

愛女在韓國遭酒駕司機撞死　台灣嘉義醫師向青瓦台請願•20萬連署5天達標
愛女在韓國遭酒駕司機撞死　台灣嘉義醫師向青瓦台請願•20萬連署5天達標
2020/11/29 13:57
【巴洛克式建築】台灣嘉義「民雄鬼屋」掛出售布條　每坪3.6萬詢問度高
【巴洛克式建築】台灣嘉義「民雄鬼屋」掛出售布條　每坪3.6萬詢問度高
2020/11/20 17:38
嘉義市立美術館開幕式　台灣古董車協會50輛經典名車共襄盛舉
嘉義市立美術館開幕式　台灣古董車協會50輛經典名車共襄盛舉
2020/11/09 17:26
【更新】輕颱「閃電」7日早上解除陸上颱風警報 北台灣午後雨量多、慎防大雨
【更新】輕颱「閃電」7日早上解除陸上颱風警報 北台灣午後雨量多、慎防大雨
2020/11/06 21:10
台灣普悠瑪列車首次穿越中央山脈　南迴鐵路電氣化•最後一哩路測試成功!
台灣普悠瑪列車首次穿越中央山脈　南迴鐵路電氣化•最後一哩路測試成功!
2020/11/01 15:51

更新時間 : 2020-12-16 11:48 GMT+08:00

最受歡迎

【中國武漢肺炎】全球最新確診與死亡人數統計　
【中國武漢肺炎】全球最新確診與死亡人數統計　
HBO亞洲原創影集《戒指流浪記》探都會男女愛情　台灣12月13日浪漫搞笑首映
HBO亞洲原創影集《戒指流浪記》探都會男女愛情　台灣12月13日浪漫搞笑首映
南台灣奇美博物館聖誕舞會連嗨兩週　戶外野餐看經典聖誕大片首度登場
南台灣奇美博物館聖誕舞會連嗨兩週　戶外野餐看經典聖誕大片首度登場
台北捷運板南線列車異常急煞 車廂驚傳異味 1200位乘客擠爆龍山寺
台北捷運板南線列車異常急煞 車廂驚傳異味 1200位乘客擠爆龍山寺
台灣蛙蛙文創掀口罩風波　業者官網發澄清說明稿
台灣蛙蛙文創掀口罩風波　業者官網發澄清說明稿
【最新！】台灣北往東鐵路14日恢復單線雙向通車•行經瑞芳-猴硐區間列車限速40公里慢行　持續監控邊坡確保安全
【最新！】台灣北往東鐵路14日恢復單線雙向通車•行經瑞芳-猴硐區間列車限速40公里慢行　持續監控邊坡確保安全
整理包！台北旅遊補助12月開跑 自由行每房每晚1千 團客每人1千 限量10萬名
整理包！台北旅遊補助12月開跑 自由行每房每晚1千 團客每人1千 限量10萬名
2020台中好YA誕！首創耶誕水舞燈光秀+9999朵彩結聖誕樹 12/11起點亮台中柳川
2020台中好YA誕！首創耶誕水舞燈光秀+9999朵彩結聖誕樹 12/11起點亮台中柳川
【更新】台灣中天新聞台下架！《文茜的世界周報》直播告別版: 民主自由可以往前、當然也可以倒退！
【更新】台灣中天新聞台下架！《文茜的世界周報》直播告別版: 民主自由可以往前、當然也可以倒退！
台灣OMAR威士忌「廖繼春紀念款」全球限量　史博館：欣賞「割麥」品麥香提升品味
台灣OMAR威士忌「廖繼春紀念款」全球限量　史博館：欣賞「割麥」品麥香提升品味