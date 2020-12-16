台灣綠鬣蜥快速繁殖　屏東拍到「做日光浴的恐龍」•嘉義月捉逾200隻

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）外來物種綠鬣蜥在嘉義縣八掌溪沿岸快速繁殖，近日民眾以彈弓圍捕，一個月不到就抓捕到200多隻，並將獵捕的照片及影片貼到臉書社團，參與圍捕的袁安男說，綠鬣蜥抓不勝抓。

最近八掌溪沿岸發生綠鬣蜥偷吃兩岸民眾種植蔬菜事件，數名民眾組成捕捉綠鬣蜥團隊，1個月不到時間就捉到200多隻，並將大隻的綠鬣蜥「五花大綁」。（袁安男提供/中央社）

最近八掌溪沿岸發生綠鬣蜥偷吃民眾種植的蔬菜，數名民眾組成捕捉綠鬣蜥團隊，一個月不到就捉到200多隻，並將大隻的綠鬣蜥「五花大綁」，拍成影片及照片放在臉書社團「嘉義綠豆大小事」供大家觀賞。

參與捕捉的袁安男表示，最近是綠鬣蜥繁殖期，牠們大量在嘉義縣、嘉義市交界的永欽橋一帶出沒，這個月有不少人來抓捕，但抓不勝抓。

袁安男表示，抓綠鬣蜥要小心，牠會甩尾、咬人，爪子跟老鷹一樣銳利，一不小心就會受傷。

國立嘉義大學生物資源學系助理教授陳宣汶指出，綠鬣蜥族群在嘉義縣境內分布主要在水上鄉境內的八掌溪北岸，並沿著八掌溪往上游遷移，在嘉義縣市界處有多數零星族群，以吃構樹為生。

一隻身長約150公分、全身鮮黃的綠鬣蜥停在屏東縣萬丹鄉田厝橋大排水溝的護欄曬太陽(如上圖) ，讓一名路過鄉民嚇了一跳，拍照PO網後，引起熱議並瘋傳，中央社15日引述屏東縣府農業處表示，已前往設陷阱捕捉。

這名網友在臉書（Facebook）社群「屏東縣萬丹鄉交流地」PO出這隻巨大綠鬣蜥在田厝橋大排水溝旁「做日光浴」，龐大身軀佔據整個護欄，她表示，被嚇了一跳。而照片一出也引來許多網友熱議，有人認為是玩具，有人說，「是恐龍無誤」。

以下是其他網友回應摘要 : (來源:「屏東縣萬丹鄉交流地」)

★這比例看起來真的很大隻~小孩會不會有危險呀～



★我在野外過好多次了，不太會怕人。 ★酷斯拉....... 要注意喔牠媽媽可能在水溝旁邊



★失控的侏羅紀公園



★以为恐龙要把人吃掉了 被弃养的吧，听说三年就能长很大，小的时候很可爱



★好可愛



★眼睛這麼大是甲狀亢進...



★再過幾年會不會變成恐龍



★誰家的玩具！趕快拿走



★其實大部分的人都以為是被丟棄的，

根據可靠人士消息來源，是88水災那年，在內埔，還是竹田地區有位買賣這類爬蟲類的商人因為淹水，這些爬蟲類被沖出來所以才會有這麼大量，抓都抓不完

農業處長鄭永裕表示，已請合作的屏東鳥會前往發現地點設陷阱捕捉，這隻綠鬣蜥研判應有150公分，這麼大隻應該有巢穴在附近。

日前，同樣有民眾在「萬丹鄉交流地」PO出一張停在家戶窗戶的小隻綠色綠鬣蜥。

鄭永裕表示，屏東縣今年截至上週已捕捉了7300多隻的綠鬣蜥，捕捉數量居全台之冠，為了抑制綠鬣蜥野外族群持續擴散，屏東縣政府自民國102年起執行防治外來入侵種計畫，補助屏東縣野鳥學會進行捕捉及族群調查，目前鎖定地點有萬丹鄉、潮州鎮、竹田鄉、麟洛鄉和屏東市萬年溪沿岸等。

鄭永裕表示，南部地區很多民眾幾乎都在野外看過綠鬣蜥，牠的幼體顏色翠綠賣相討喜，原本是由業者引進當作寵物販售，不過隨體型增長外觀也逐漸改變，成體外觀酷似「酷斯拉」，且難以掌控，被大量棄養造成野外族群迅速擴散，並啃食農作物、築巢破壞排水結構，嚴重影響農民生計。

縣府以捕捉1隻綠鬣蜥換1包米或老鷹紅豆，明年，同樣的獎勵不變，鼓勵民眾捕捉，或通報消防隊、縣府1999服務專線。