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房市明年展望 顏炳立：漲蛋白區不漲蛋黃區

By  中央社
2020/12/15 20:20
明年土地有量的城市，房市有機會再漲1成；6都如果有科技大廠進駐，房市再漲1成，以小坪數的2房、3房當道。（圖/中央社）

明年土地有量的城市，房市有機會再漲1成；6都如果有科技大廠進駐，房市再漲1成，以小坪數的2房、3房當道。（圖/中央社） (來源 中央社)

戴德梁行（台灣）董事總經理顏炳立表示，今年以來台灣房市沒有到「過熱」，政府出手打炒房是超前部署，不影響自用與首購族，預期明年房市跟今年一樣漲蛋白區、不漲蛋黃區。


北威今天舉辦冬季論壇「2021全球經濟的機會與挑戰」，顏炳立出席發表對於2021年房地產市場趨勢看法。他表示，今年初看待房市就直言「貓的市場不會有老虎的雄風」，3年前買到的高價水準到現在可能都還沒漲回來。今年以來，也沒有部分媒體所謂的排隊購屋或是過熱狀況，綜觀房市，部分蛋白區漲、蛋黃區沒漲，「預售市場像夏天，但現貨成屋市場像冬天」。


顏炳立表示，今年的確有部分建商炒作情形，沒有雞犬升天，而是搞到雞犬不寧。政府提出的打炒房作法是超前部署，不影響自用型買盤跟首購族。他分析，台北市的地上權可以賣到所有權的價格，是反映台北市土地的稀有性，但對投資人來說，如果有台北市的房子不要賣，因為賣了往往買不回來，台北市的土地資源有限。


展望明年房市，顏炳立認為，大方向上依然是漲蛋白區、不漲蛋黃區。明年土地有量的城市，房市有機會再漲1成；6都如果有科技大廠進駐，房市再漲1成，以小坪數的2房、3房當道；6都也都看好自用與有3%收益的商用不動產。整體房價上不去、下不來，仍有一定支撐力道。


顏炳立指出，台灣投資房地產仍不是主流，有資金的人多數更傾向投入股票市場，畢竟房地產在週轉率跟獲利都沒那麼快，「大家必須要看清楚市場有沒有那麼好」。

他分析，如果是投資客，除非是高手，不然這波應該戒急用忍；但如果是有自用需求族群，銀行的利率條件、還款期條件很好，有機會可以入手。
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