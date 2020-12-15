6旬翁不菸不酒　定期健檢揪出網球大肝腫瘤

【健康醫療網／記者曾正豪報導】晚期肝癌現曙光！今年68歲的林先生，平日不菸不酒，患有高血壓和B型肝炎病史，7年前一次定期健康檢查，意外發現腹部異常，進一步就醫竟發現6公分、大如網球的肝臟腫瘤，隨即手術切除，但沒想到後續5年多，又經歷3次復發，確診為無法手術的晚期肝癌。幸好林先生不放棄，樂觀治療，聽從醫師建議接受免疫組合療法，迄今約2年，仍可四處趴趴走！

南台灣肝癌盛行多與C肝相關 「C肝村」高雄梓官尤需專業照護

根據衛生福利部資料，肝癌是國人第二大癌症死因，僅次於肺癌，108年造成7,881人死亡，平均每小時就有一人被肝癌奪走寶貴的生命。

義大癌治療醫院內科部副部長暨胃腸肝膽科主任曾政豪表示，肝癌居國人好發癌症第4名，男性為女性2倍。特別的是，國健署曾經公布各縣市肝癌發生人數的統計，結果高雄市以1640人居全台之冠，其次為新北市1550、台中市1236人、台南市1141人，顯示肝癌對南台灣民眾的健康威脅之鉅。

另從原因來看，造成台灣人肝癌盛行的原因，9成與B型肝炎、C型肝炎相關，其他包括肥胖、代謝症候群、酗酒、以及食用含黃麴毒素的發霉穀物及其製品等，也是危險因子。研究進一步分析台灣肝癌地圖，發現造成南台灣肝癌流行，可能與C肝、脂肪肝有關，而距離義大癌治療醫院車程約20分鐘車程的高雄市梓官區，恰巧也是全台前5大「C肝村」之一，更需專業的照護。

食慾不振、體重減輕、黃疸 往往已是晚期肝癌

肝臟是沉默的器官，初期幾乎沒有症狀、不易察覺，當出現疲倦、食慾不振、體重減輕、發燒、腹部腫脹、肌膚和眼睛變黃（黃疸）等症狀時，往往已是晚期肝癌。曾政豪主任表示，在過去，晚期肝癌的治療武器選擇少，主要以化療和標靶為主，但兩者都有易產生抗藥性和副作用大的情況，幸好，隨著免疫治療的出現，晚期肝癌治療逐漸露出曙光。

突破晚期肝癌一線治療瓶頸 免疫組合「2好1少」受期待

義大癌治療醫院癌症醫療副院長饒坤銘進一步表示，晚期肝癌在過去的治療面臨5大困境：（一）8-9成肝癌病友合併肝硬化，肝功能不佳，影響用藥的選擇；（二）容易產生手足症候群和皮疹等副作用，影響生活品質；（三）反應率相較於乳癌或肺癌超過一半有效，明顯較低；（四）易產生抗藥性，半年就失效的病人約有一半，整體存活期僅1年左右；（五）部分藥物沒有健保，對許多肝癌病友和家庭是一大負擔。

然而，隨著免疫組合療法的興起，目前國際有許多臨床試驗，包括搭配化療、傳統小分子標靶、抗血管新生標靶，或是免疫治療藥物雙組合等正在進行。根據國際的研究顯示，免疫治療搭配抗血管新生標靶用於晚期肝癌第一線治療，不僅能提升腫瘤反應率達近3成，且近9成病友保持6個月疾病不惡化，近1年生活品質不惡化，副作用也沒有1+1大於2的情況。此「2好1少」(治療成效好、生活品質好、副作用少)的成果，受到國際矚目，國內也已核准此免疫組合用於晚期肝癌的第一線治療，不過健保尚未給付。

免疫治療搭配抗血管新生標靶 奠定晚期肝癌治療的基礎

饒坤銘副院長表示，免疫治療與抗血管新生標靶組合的獨特之處，在於抗血管新生標靶可以讓腫瘤附近的血流正常化，幫助藥物進入腫瘤，正常發揮作用。另外，抗血管新生標靶本身也有免疫調節的功能，可強化免疫治療的效果，並且活化腫瘤附近的免疫細胞，增強辨識癌細胞的能力，進而撲殺癌細胞。

饒坤銘副院長進一步說明，免疫治療與抗血管新生標靶的組合，就像棒球場上的先發投手，奠定了肝癌治療的基礎，有助於後面的藥物發揮效果，讓晚期肝癌的整體存活時間延長，使得晚期肝癌整體存活超過兩年，不再是遙不可及的目標。

真心守護肝癌病友 義大癌治療醫院團隊總動員

近年隨著免疫治療與各種組合治療的出現，晚期肝癌治療逐漸有了新的突破，義大醫療體系也集結一般外科、肝膽內科、血液腫瘤科、病理部、影像醫學部、放射腫瘤部、營養師及個案管理師等各專科成立肝膽胰癌多專科醫療團隊，提供最新、最好且最完整的醫療照護，呼籲肝癌病友，特別是晚期肝癌患者，不要放棄希望，保持樂觀的心情，積極與醫師溝通和討論，尋找個人最佳治療對策。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/news/article/48466/

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