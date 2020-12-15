防疫兼顧經濟 新加坡1月開放全球商務人士入境

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）作為區域金融中心，新加坡在防疫考量之外，也不得不顧慮經濟命脈。貿工部長陳振聲今（15）日宣布，將放寬商務人士來訪，藉面對面交流，活絡商業活動。

陳振聲透過臉書公布，2021年1月中開始，全球所有商務人士、官員、高經濟價值旅客皆可透過名為Connect@Singapore的這項計畫申請來星國，最長可停留14日。每組不得超過5人，也不得與其他旅客接觸。

根據Yahoo新聞，入境者皆須提供PCR核酸檢驗陰性證明，抵達新加坡時得再接受PCR檢測。停留的這段時間內，旅客皆須待在指定「隔離設施」，定期進行新冠肺炎（COVID-19）篩檢與遵行各項安全措施。在抵達的第3、5、7、11天，須接受抗原快速檢測（Antigen Rapid Tests）。

位於新加坡博覽中心（Singapore Expo）的Connect@Changi，很可能會作為指定地點之一。特製的會議室，以密閉玻璃隔開外來客與當地居民，降低傳染機率。設施正加緊改造，未來將有670間客房、170間會議室，明年中更將擴大至1,300間客房、340間會議室。



隔離設施客房（圖／臉書Chan Chun Sing）