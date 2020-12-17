「台語溯源 歡迎指正!」非金屬元素的台語發音(上)

目前我們已知的118種化學元素當中，依其物理及化學性質可大致分成兩大類，即：「金屬」(metals)與「非金屬」(nonmetals)；其中，大部分的元素屬於金屬元素，只有少部分屬於非金屬元素。因受篇幅所限，本文僅介紹「非金屬」元素的部分。

在一般情況下，非金屬元素有的呈氣態，有的呈液態，有的呈固態。呈氣態的非金屬元素(即氣體元素)的台語發音筆者先前已經介紹過了【註1】；本文擬介紹其餘兩種－－即液態及固態非金屬元素－－的台語發音(這裡所謂的台語是指目前在台灣通用的源於閩南語的一種語言)。

首先，我們介紹「液態」非金屬元素的台語發音。在大自然中，液態的非金屬元素只有一種，即「溴」(英文：Bromine，化學符號Br)。「Bromine」這個名稱源自希臘文 「βρωμος」，意思是「臭」，因為「溴」這種液體聞起來有一種獨特的臭味。因此日語將它意譯為「臭素」(しゅう そ)，讀音「siu so」，而漢語則稱之為「溴」。

根據《康熙字典》的解釋：「溴，音『臭』，水氣也。」；意思就是說，「溴」字的讀音本來跟「臭(ㄔㄡˋ)」相同。但是我們考慮到在稱呼化學元素「溴」時，若將它唸成「ㄔㄡˋ」，顯然有不雅之虞。因此當初命名時就參考「臭」字的日語發音「しゅう」(siu)，將「溴」讀做「ㄒ一ㄡˋ」【註2】；台語也仿照日語發音，讀做「siù」(ㄒ一ㄨ_ )。例如以往黑白底片所用的感光劑「溴化銀」(silver bromide)，台語就讀做「siù-huà-gîn」。

其次，我們介紹「固態」非金屬元素的台語發音。本文所謂的固態非金屬元素，指的是其化學名稱具有「石」字偏旁的元素，包括：硼、碳、磷、硫、矽、砷、碘、硒、碲、砈、 等11種。其中，前面四種元素(即：硼、碳、磷、硫)或其相關的化合物人類很早就已經在大自然中發現，並且廣泛應用於生活當中，因此它們的命名都有相關的典故可稽。茲分述如下：

一、 硼－－英文：Boron，化學符號B。根據《康熙字典》的記載：「硼，讀若『朋』，硼砂，藥石。」也就是說，古代所謂的「硼」是指硼砂 (四硼酸鈉，分子式Na2B4O7‧10H2O) 而言。由於硼砂含有硼元素，因此在1808年這個元素被分離出來之後，就被命名為「硼」。

因「硼」讀若「朋」，故台語音為「pêng」(此處 p =ㄅ)。例如，硼砂就讀做「pêng-se」。

二、 碳－－英文：Carbon，化學符號C。古時沒有「碳」這個字，只有「炭」字。根據古籍《說文》的解釋：「炭，燒木餘也。」也就是說，炭就是指木炭。我們知道木炭的主要成分就是碳元素，因此當初為這個元素命名時，即將「炭」字加上「石」字偏旁而成「碳」字。

由於「炭」字的台語發音為「thoàⁿ」(此處 th =ㄊ)，因此元素「碳」也讀做「thoàⁿ」。例如，「二氧化碳」就讀做「jī-ióng-huà-thoàⁿ」。

三、 磷－－英文：Phosphorus，化學符號P。古時沒有「磷」這個字，只有「粦」和「燐」字。根據古籍《說文》的解釋：「粦，鬼火也。」又，古籍《篇海》也說：「燐，音『鄰』，鬼火也。」我們知道產生鬼火的主要物質「磷化氫」(分子式PH3) 含有磷，因此當初為這個元素命名時，即將「粦」字加上「石」字偏旁，或將「燐」字改為「石」字偏旁，而成「磷」字。

由於「粦」或「燐」字的台語發音均為「lîn」(或ㄌ一ㄣˇ)，因此元素「磷」也讀做「lîn」(ㄌ一ㄣˇ)。例如，「磷化氫」就讀做「lîn-huà-khin」(此處 kh =ㄎ)。

(待續)

【註1】請參閱拙作前文《各種氣體元素的台語發音》

【註2】事實上，「臭」字有時也唸作「ㄒ一ㄡˋ」。據古籍《廣韻》記載：「嗅，許救切，以鼻取氣。」也就是說，「嗅」字讀做「ㄒ一ㄡˋ」，用鼻子聞氣味的意思。《廣韻》又說：「嗅，亦作『臭』」。因此，若「臭」字當「嗅」字用，則讀做「ㄒ一ㄡˋ」。