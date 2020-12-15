新北市澳底漁港 富基漁港榮獲金鑑漁港肯定

漁業署今（109）年6月至10月舉辦「金鑑漁港」 選拔，評鑑結果12月14日出爐， 新北市提報參加評鑑的澳底漁港獲得最高3星殊榮及漁作薪傳獎， 富基漁港也獲得1星的肯定！當日在行政院農業委員會授獎， 分享喜悅，也感謝各位市民朋友的支持鼓勵，想要「逛漁港， 吃海鮮」的朋友們，來新北金鑑級的澳底和富基漁港就對了！

澳底漁港為貢寮區的漁業重鎮，市府自108年起推動「來新北， 嗨漁港」計畫，澳底漁港已逐漸變身，包含岸水岸電設施完備、 完成漁港牆面彩繪，以生動活潑的海洋生物圖案點綴漁港， 吸引民眾打卡拍照，漁港環境更在市府、 漁會及當地漁民努力下保持整潔乾淨， 讓到訪澳底漁港的遊客有個舒適的遊憩環境；產業發展上， 在本市與貢寮區漁會的共同努力下，推動在地水產的行銷， 例如最著名的「貢寮鮑」品牌，以及石花菜、麒麟菜、鯖魚、 白帶魚等各季節盛產的水產品，12月19日澳底漁貨直銷中心將舉 辦開幕暨貢寮鮑產地活動，歡迎市民朋友一起來澳底，逛漁港、 享用最在地的海鮮！

富基漁港位於新北市石門區富基里，是萬里蟹最重要產地之一， 坐落於北海岸風景特定區內，民眾來北海岸一遊， 除了可以欣賞臺灣最北端的富貴角燈塔、老梅綠石槽等美景外， 也可至白沙灣、中角灣玩水衝浪，地理位置絕佳， 並可到北海岸著名的富基漁市參觀消費， 墨西哥帽的外型與販售各式新鮮海產， 提供遊客來拍照打卡及品嚐現流海產的好去處， 歡迎民眾來北海岸走一趟富基漁市吃海鮮、賞海景！

農業局長李玟表示，市府推動「來新北，嗨漁港」計畫， 在設施及環境條件共同營造下，讓漁港不再只有傳統漁作功能， 更是民眾朋友出遊觀光的打卡景點。感謝本次「金鑑漁港」 參與投票民眾的肯定，也謝謝主辦單位漁業署舉辦本次的評鑑， 推廣新北優質漁港，歡迎市民朋友一起揪團來漁港拍照打卡， 來澳底享用在地優質貢寮鮑，來富基漁港品嘗遠近馳名萬里蟹！

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供