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不出國也可以國際交流 新北創意跨國連結為防疫貢獻心力

By  台灣英文新聞
2020/12/15 17:14
照片來源：新北市政府教育局提供

照片來源：新北市政府教育局提供

面對疫情無法出國交流的困境，新北市教育局舉辦教室連結網絡社群暨國際教育教案甄選，鼓勵各校及教師展現創意持續讓國際教育扎根，培育學生國際教育視野及包容多元文化胸襟，並於今(15)日舉行頒獎，由教育局長張明文頒發得獎學校及教師。

教室連結網絡社群計畫，鼓勵學校與國際夥伴合作運用網路資訊科技，透過多種平臺、通訊軟體、國際筆友等方式進行交流，並深耕課程教學。本次共75校參與競賽，評選出正德國中、明志國小、大崁國小3所典範學校，另選出10所優良學校及1位優良教師。正德國中廖姿婷教師表示，原本執行方式之一的航空郵寄卡片內容幾乎完成，但因疫情無法寄件，而固定交流的國外夥伴在疫情重災區無法上學，因此改變方式運用線上軟體，如Google簡報、Google Meet等方式持續與日、韓各國進行交流。

明志國小設計與加拿大、巴西「疫情交流與口罩套寄送」的活動，將運用電鍋蒸口罩消毒的方式錄製聲音檔和文稿與國外學生交流，並寄送口罩套。許瑞恩同學表示，很高興能透過交流分享我國防疫經驗，並將防疫物資幫助需要的國家感覺很棒，也同時展現臺灣的科技和防疫能力。

109學年度國際教育教案計32案投件，20案獲獎，獲獎學校中平國中以「地球事，是我們的事」為主題，藉由觀賞北極熊追殺熊寶寶影片、閱讀「日漸沉沒的樂園吐瓦魯」繪本，讓學生省思每個人的「碳足跡」都會影響地球生態。陳郁閔同學表示，人類慾望無窮，從大自然不斷掠奪資源，其實環保無須陳義過高，「有心」才是關鍵。

教育局表示，109年度新北市與立端科技文教基金會首度合作「新北市國際教育暨聯合國永續發展目標（SDGs）推廣計畫」，由好氏社會企業的認證講師至本市13校辦理《我們的福爾摩沙》桌遊課程，學生經由分組競賽深入認識永續發展，從生活議題討論解決社會問題的可能。本計畫吸引250名師生參與，同時投票選出三大最受關注的永續發展目標:性別平權、永續海洋與保育，及消彌不平等。本次獲獎學校及師長提供全市進行楷模學習，可作為110學年度全面推動國際教育四堂課參考。
教育局長張明文表示，新北市自103年起辦理教室連結網絡社群(CCOC)計畫、106年起辦理國際教育課程方案徵選，增進教師國際教育教學設計知能，並鼓勵善用平臺、網際網絡與國外連結交流。藉由教案徵選，激發教師討論國際教育議題，且教室連結網絡提供學校多種平臺資源及資通訊(ICT)應用，思考與工具雙管齊下，讓國際教育向下扎根。

更新時間 : 2020-12-15 18:05 GMT+08:00

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