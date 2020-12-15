不出國也可以國際交流 新北創意跨國連結為防疫貢獻心力

面對疫情無法出國交流的困境， 新北市教育局舉辦教室連結網絡社群暨國際教育教案甄選， 鼓勵各校及教師展現創意持續讓國際教育扎根， 培育學生國際教育視野及包容多元文化胸襟，並於今(15) 日舉行頒獎，由教育局長張明文頒發得獎學校及教師。

教室連結網絡社群計畫， 鼓勵學校與國際夥伴合作運用網路資訊科技，透過多種平臺、 通訊軟體、國際筆友等方式進行交流，並深耕課程教學。 本次共75校參與競賽，評選出正德國中、明志國小、 大崁國小3所典範學校，另選出10所優良學校及1位優良教師。 正德國中廖姿婷教師表示， 原本執行方式之一的航空郵寄卡片內容幾乎完成， 但因疫情無法寄件，而固定交流的國外夥伴在疫情重災區無法上學， 因此改變方式運用線上軟體，如Google簡報、Google Meet等方式持續與日、韓各國進行交流。

明志國小設計與加拿大、巴西「疫情交流與口罩套寄送」的活動， 將運用電鍋蒸口罩消毒的方式錄製聲音檔和文稿與國外學生交流， 並寄送口罩套。許瑞恩同學表示， 很高興能透過交流分享我國防疫經驗， 並將防疫物資幫助需要的國家感覺很棒， 也同時展現臺灣的科技和防疫能力。

109學年度國際教育教案計32案投件，20案獲獎， 獲獎學校中平國中以「地球事，是我們的事」為主題， 藉由觀賞北極熊追殺熊寶寶影片、閱讀「日漸沉沒的樂園吐瓦魯」 繪本，讓學生省思每個人的「碳足跡」都會影響地球生態。陳郁閔同 學表示，人類慾望無窮，從大自然不斷掠奪資源， 其實環保無須陳義過高，「有心」才是關鍵。

教育局表示，109年度新北市與立端科技文教基金會首度合作「 新北市國際教育暨聯合國永續發展目標（SDGs）推廣計畫」， 由好氏社會企業的認證講師至本市13校辦理《我們的福爾摩沙》 桌遊課程，學生經由分組競賽深入認識永續發展， 從生活議題討論解決社會問題的可能。 本計畫吸引250名師生參與， 同時投票選出三大最受關注的永續發展目標:性別平權、 永續海洋與保育，及消彌不平等。本次獲獎學校及師長提供全市進行 楷模學習，可作為110學年度全面推動國際教育四堂課參考。

教育局長張明文表示，新北市自103年起辦理教室連結網絡社群( CCOC)計畫、106年起辦理國際教育課程方案徵選， 增進教師國際教育教學設計知能，並鼓勵善用平臺、 網際網絡與國外連結交流。藉由教案徵選， 激發教師討論國際教育議題， 且教室連結網絡提供學校多種平臺資源及資通訊(ICT)應用， 思考與工具雙管齊下，讓國際教育向下扎根。