Alexa
  1. 首頁
  2. 科技

中華電信深耕智慧電網再傳捷報得標台電

109年「低壓AMI通訊介面單元一批(含購置暨安裝)」標案

By  台灣英文新聞
2020/12/15 17:13
中華電信深耕智慧電網再傳捷報得標台電

中華電信109/12/15日宣布獲得台電低壓AMI(Advanced Metering Infrastructure)通訊介面單元一批(含購置暨安裝)標案。本案為台電109年智慧電表通訊標案，建置區域分為四組，中華電信得標取得第三組，負責案場區域為台電北南、台中、雲林、彰化、澎湖、馬祖等6個區處共378,000具智慧電表通訊模組。

本案中華電信主標機構企業客戶分公司總經理吳麗秀表示：中華電信全力支持政府智慧電網政策，整合內部資源，由中華電信研究院自主開發資訊頭端系統(HES,Head End Server)、網管系統與場域網路（FAN, Field Area Network)通訊模組韌體，並搭配中華電信全國涵蓋率最廣的NB-IoT/LTE-M行動網路，適用於台灣住宅複雜的通訊環境，可充分發揮智慧電表物聯網效益。未來更將整合全國最大頻寬與最佳頻位的5G行動網路，以高頻寬、低延遲、大連結的特性，承載更多元的智慧電網服務。

中華電信已於107、108年分別承攬台電低壓AMI通訊介面單元一批(含購置暨安裝)標案，契約數量共約30萬具智慧電表通訊模組，目前107年標案已完成總驗收，108年標案如期如質順利執行中。中華電信在智慧電網物聯網通訊技術已累積豐富經驗，再次贏得本標案，充分展現中華電信深獲客戶青睞，未來將秉持一貫積極與專業的服務，期盼能為國家能源發展貢獻所長。

更新時間 : 2020-12-15 18:05 GMT+08:00

最受歡迎

【中國武漢肺炎】全球最新確診與死亡人數統計　
【中國武漢肺炎】全球最新確診與死亡人數統計　
HBO亞洲原創影集《戒指流浪記》探都會男女愛情　台灣12月13日浪漫搞笑首映
HBO亞洲原創影集《戒指流浪記》探都會男女愛情　台灣12月13日浪漫搞笑首映
2020台中好YA誕！首創耶誕水舞燈光秀+9999朵彩結聖誕樹 12/11起點亮台中柳川
2020台中好YA誕！首創耶誕水舞燈光秀+9999朵彩結聖誕樹 12/11起點亮台中柳川
南台灣奇美博物館聖誕舞會連嗨兩週　戶外野餐看經典聖誕大片首度登場
南台灣奇美博物館聖誕舞會連嗨兩週　戶外野餐看經典聖誕大片首度登場
【更新】台灣中天新聞台下架！《文茜的世界周報》直播告別版: 民主自由可以往前、當然也可以倒退！
【更新】台灣中天新聞台下架！《文茜的世界周報》直播告別版: 民主自由可以往前、當然也可以倒退！
【最新！】台灣北往東鐵路14日恢復單線雙向通車•行經瑞芳-猴硐區間列車限速40公里慢行　持續監控邊坡確保安全
【最新！】台灣北往東鐵路14日恢復單線雙向通車•行經瑞芳-猴硐區間列車限速40公里慢行　持續監控邊坡確保安全
台灣中研院登國際期刊　武漢肺炎疫情主病毒株找到了！　
台灣中研院登國際期刊　武漢肺炎疫情主病毒株找到了！　
整理包！台北旅遊補助12月開跑 自由行每房每晚1千 團客每人1千 限量10萬名
整理包！台北旅遊補助12月開跑 自由行每房每晚1千 團客每人1千 限量10萬名
台灣蛙蛙文創掀口罩風波　業者官網發澄清說明稿
台灣蛙蛙文創掀口罩風波　業者官網發澄清說明稿
振興三倍券用完了嗎？台北新板希爾頓推港點吃到飽75折
振興三倍券用完了嗎？台北新板希爾頓推港點吃到飽75折