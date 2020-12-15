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台灣指揮中心：新冠肺炎疫苗仍在洽購 尚未託航空公司改裝冷鏈載運

By  台灣英文新聞－編輯
2020/12/15 17:12
僅為示意圖。

僅為示意圖。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）外界關心台灣購買2019冠狀病毒疾病疫苗（COVID-19，武漢肺炎）狀況。衛生福利部長陳時中今（15）日表示，積極多方管道洽購疫苗，仍有不確定性，有更明確的訊息會跟國人報告。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥也澄清，目前並未委託航空公司改裝冷鏈設備

媒體報導，台灣武漢肺炎疫苗陸續進袋，不僅已下訂預購千萬劑牛津大學與阿斯特捷利康藥廠研發的疫苗。指揮中心已透過國際疫苗分配平台COVAX買到輝瑞與德國廠商BNT合作的疫苗。報導也稱，指揮中心已委託長榮航空進行貨機改裝增加液態氮冷藏設備，待命飛歐美運送疫苗。

對於政府採購疫苗一事，中央社引述陳時中上午接受媒體聯訪時說法：「我們會有疫苗，這兩個禮拜將有更明確的訊息會跟國人報告，很多購買疫苗的管道，都在嘗試進行中。」

至於航空公司改裝冷鏈設備，莊人祥下午在記者會回應疫苗議題時表示，並不是指揮中心委託航空公司去做冷鏈、冷藏的改裝，可能是廠商的要求，國際應該是有這方面的需求。如聯邦快遞FedEx就接受疫苗廠的委託。

莊人祥也說，以武漢肺炎的傳染力，要達到群體免疫，需購買3000萬劑疫苗。台灣目前擬定的優先族群有醫護、軍警、防疫人員、65歲以上和50至64歲者，共約1300多萬人，可達到群體免疫。武漢肺炎是長期戰役，除了國際疫苗，也會有國產疫苗，都會持續洽購。
新冠肺炎
武漢肺炎

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