全國第一全國第一！新北公托86家可收托4,532人 侯友宜：乎年輕人敢生、敢養

新北市於15日同步啟用三重區5家及樹林區1家公共托育中心，使新北市公托中心達到86家，可收托4,532人，為六都之首、全國之冠！市長侯友宜表示，少子化造成國安問題，新北市努力找場地做公托，希望幫助年輕人照顧嬰幼兒，乎年輕父母「敢生、敢養」，他也呼籲在場的議員、里長幫忙找場地，「里長伯、里長姆卡緊抱孫進公托！」

新啟用的6家公托中心包含三重重陽、大同、開元、六張、過田和樹林彭福等，前4家由活動中心改造而成，樹林彭福位在學校內，最為特別的是過田公托中心，係運用前三重市民代表會會議廳空間整修而來。

侯友宜感謝承接的馬偕醫護管理專科學校、社團法人新北市中華國際嬰幼兒發展學會、社團法人中華青山春社會福利協進會及社團法人中華童心幸福關懷協會等。啟動儀式由馬偕校長陳裕仁等6家負責人將珍珠捧入珠寶箱內，象徵孩子是寶貝，公托中心每位老師會全力呵護。

馬偕承接重陽及大同公托，校長陳裕仁表示，新北市推動公托智慧托育政策與學校理念相同，該校首次結合AI人臉辨識進行門禁管控及體溫測量，透過個別化紀錄嬰幼兒狀態及大數據分析，可望掌握嬰幼兒的成長曲線，優先於重陽公托試辦。

中華青山春社會福利協進會理事長李錦雲表示，三重早期是出外人北上打拼的落腳處，在客廳即工廠年代，許多媽媽在客廳一方面工作貼補家用，另方面用手或腳推動搖籃，以安撫搖籃中的孩子；而侯友宜市長則是推動新北市公托的大搖籃。

在重陽公托舉行聯合啟用後，侯友宜和市議員黃林玲玲、李余典、李倩萍、李翁月娥、陳啟能、李坤城、彭佳芸、黃桂蘭、江怡臻、三重區長陳奇正、樹林區長王坤南等人轉往過田公托中心參觀。侯友宜表示，過田原為代表會議事廳，市府將老舊廳舍活化運用，既保留民主殿堂歷史，亦賦予場地托嬰新生命。

另外開元、六張及樹林彭福融入地緣及學區規劃，讓公共托育中心深入社區，不僅家長接送便利，也使托育服務在地化。六張以自然生態為主軸設計，開元位於公園內，環境明亮舒適，並設計專用露台星月廣場；彭福則透過可玩沙、水的戶外學習區及陽光藝術走廊，打造清新的學習空間。

侯友宜表示，今年已陸續開設16家，預計農曆年前會再增設4家，希望達成今年20家的目標。

社會局長張錦麗表示，6家分別收托30-60名嬰幼兒，合計可提供250個收托名額，即日起同步開放網路及現場報名，網路報名至12月21日下午5時截止，現場報名至25日下午5時截止，並於30日上午10時辦理公開抽籤，同日下午2時公告。

為增進家長掌握新北市公共托育中心最新相關訊息，社會局歡迎家長上官網或「新北育兒資訊網」及「友善公托、幸福新北」FB查詢。