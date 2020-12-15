路易莎X大臣賞冠軍森田治秀監製京都宇治茶品 歲末年終推出暖心超級優惠45元起！

精品平價咖啡第一品牌路易莎創立至今把職人咖啡發揮極致，今年將職人精神擴大至咖啡以外的產品線，與日本第一茶匠森田治秀聯手推出「京都宇治100%一番抹茶」、「大臣賞冠軍茶匠焙茶/煎茶」等系列備受好評，上市不久就擠進路易莎銷量排行榜前十名！為慶祝京都宇治茶品明年初即將正式登上路易莎常態MENU，推廣更多消費者品茗，12/14～01/04連續三週將進行歲末年終暖心優惠，京都宇治特定茶品45元起！

100%一番抹茶鮮奶 暖心價$50（定價$80）

大臣賞冠軍茶匠焙茶鮮奶茶 暖心價$50（定價$80）

大臣賞冠軍茶匠焙茶 暖心價$45（定價$70）

大臣賞冠軍茶匠煎茶 暖心價$45（定價$70）

100%一番特濃抹茶鮮奶 暖心價$55（定價$100）

100%一番抹茶咖啡拿鐵 暖心價$75（定價$100）

12/14～01/04連續三週將進行歲末年終暖心優惠，京都宇治特定茶品45元起！(路易莎提供)

路易莎「京都宇治100%一番抹茶」、「大臣賞冠軍茶匠焙茶/煎茶」等系列，嚴選擁有170多年歷史的知名茶廠─堀田勝太郎商店，更由三度贏得日本食品界黃金殿堂級大獎《農林水產大臣賞》及多項冠軍的茶匠森田治秀監製。「一番茶」是指每年首批採摘的最高品質新茶，頂級珍貴，經第一茶匠細細評估色澤、氣味、風味、與韻味各層面，精緻加工技術烘焙，結合路易莎專業研發團隊，歷經克數、溫度、比例無數地反覆測試，融合出台灣消費者喜愛之口味。

繼頂級抹茶LV《金天閣抹茶甜點》金天閣抹茶脆皮泡芙、金天閣抹茶提拉米蘇，路易莎因應冬季特別研發「蒸心金天閣抹茶紅豆白玉」，將熱甜湯「日式抹茶白玉紅豆湯」從碗裡變到杯子蛋糕裡，茶香濃郁、甜中帶苦的京都宇治金天閣抹茶蛋糕，包著飽滿的萬丹紅豆粒和白玉麻糬，加熱後口感軟Ｑ又濕綿。「蒸心金天閣抹茶紅豆白玉」、「白蘭地生巧克力蛋糕」、「黑森林波士頓派（限定門市販售）」是路易莎最新上市三款暖冬甜食，來店憑黑卡點「任1冷藏蛋糕+任1飲品」即享蛋糕9折優惠！