旗津、竹圍等5大漁港餐廳8成生魚片不合格 生菌數最高超標6.8倍

消保處針對5大觀光漁港25家餐廳進行4大類稽查，生魚片18家有賣，14家、近8成衛生不合格，食用恐上吐下瀉；消防安全也近4成違規，串接桶裝瓦斯沒有設遮斷器。

行政院消費者保護處今天召開「觀光漁港暨周邊餐廳業者聯合稽查及生魚片檢驗結果」記者會。消保官王志宏表示，10月間對基隆碧砂、桃園竹圍、台中梧棲、高雄旗津、宜蘭烏石等5大觀光漁港附近的25家餐廳，進行4大類稽查，結果只有度量衡器全數合格。

第一類「衛生安全檢查」25家中，有多達23家、逾9成不合格。這一類共查3項：其一為食品良好衛生規範準則部分，20家、8成不合格，問題包含8家有蟑螂或蒼蠅等病媒蚊；有6家把食品放地面，5家食品過期、最久過期4年；8家沒有替從業人員辦理年度健檢。

其二為消費者到漁港餐廳愛吃的生魚片檢驗，共計18家有賣，高達14家、近8成不合格。其中生菌數超標前3名是高雄旗津漁港的旗后活海產店（超標6.8倍）及鴨角活海產店（超標1.6倍），以及宜蘭烏石漁港的章魚哥生猛海鮮（超標1.4倍）。

大腸桿菌群超標則有3家，分別是桃園竹圍漁港的福伯活海鮮餐廳、台中梧棲漁港的阿東的店海鮮餐廳及鹿港海鮮總匯餐廳。揮發性鹽基態氮（鮮度）也有3家不合格，包含宜蘭烏石漁港的幸福36號海鮮餐廳、基隆碧砂漁港的漁品軒海鮮餐廳，以及台中梧棲漁港的阿東的店海鮮餐廳。

其三為防疫措施，查25家，有14家、近6成不具備。

第二類「消防安全管理」，查25家，有9家、近4成不合格，問題包含有8家的桶裝瓦斯安全管理不合格，由於業者要用大火炒菜才香，瓦斯用量大，會進行串接。

消保處簡任消保官王德明指出，但瓦斯桶串接不得超過1000公斤容量、80公斤以下不管，期間依等級規範，違規當中最嚴重為宜蘭烏石漁港的鯨豚海鮮餐廳，串接450公斤，卻沒有設遮斷器，也沒有防止傾倒的固定措施，萬一地震倒了扯斷管線，恐釀災害。

另外，還有2家避難逃生設備不合格，滅火器1家不合格。

第三類「場所自主環境消毒管理」，查25家，有22 家不具備，違規問題為消毒作業沒做成紀錄，環保署允諾輔導改善。第四類「度量衡器管理」，25家都合格。

王德明說，這次稽查共已裁罰新台幣56萬元，包含食品逾期5家共罰42萬元，以及桶裝瓦斯串接後有違規的8家共罰14萬元，還有1家桶裝瓦斯串接、生魚片複查不合格，也將開罰。