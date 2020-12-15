【台鐵1204邊坡坍方】北台灣鐵路瑞芳-猴硐東正線通車•西正線搶修難度高 估110年農曆年前才能完工

台鐵瑞芳－猴硐路段4日邊坡大面積坍塌，目前東正線已搶通，接下來要發包施作西正線，預估將施打68根排樁，因緊貼在東正線施工，也須考量人員安... 台鐵瑞芳－猴硐路段4日邊坡大面積坍塌，目前東正線已搶通，接下來要發包施作西正線，預估將施打68根排樁，因緊貼在東正線施工，也須考量人員安全，無論時間或施工難度都相當高。（台鐵提供/中央社）

更新時間: 2020-12-15 17:23

首次發稿: 2020-12-15 15:24

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東正線13日晚間搶通，14日清晨恢復單線雙向通車，猴硐車站(圖) 有不少民眾一早前來搭乘。中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台鐵瑞芳－猴硐路段12月4日邊坡大面積坍塌，台鐵工務處長陳仲俊今天(15日) 說，東正線已通車，接下來要發包施作西正線，預估將施打68根排樁，因緊鄰運行的東正線，施工難度相當高。

台鐵與專業顧問公司最新研判，西正線搶修困難，可能要到明年(110年) 農曆年前才能通車，盼最遲在明年2月8日。

台鐵工務處長陳仲俊表示，東正線已通車，第一階段搶修告一段落，接下來要發包施作西正線，預估將施打68根排樁，之後才能清除邊坡，將西正線路廊清出後再鋪設軌道等。會尋找優良廠商以限制性招標方式，希望能趕在本週進場施工。

中央社引述陳仲俊表示，預估每天約能做好一根排樁，另須起碼半個月時間做施工構台，並考量構台能否承受打樁機、吊車和水泥預拌車等機具進入; 加上東正線正在運行，而西正線緊鄰東正線，工作人員緊貼在東正線施工，也須考量人員安全，無論時間或施工難度都相當高。

此外，台鐵昨（14日) 有5班列車停駛，今天所有班次恢復正常，列車仍以時速40公里行經坍塌路段。

台鐵表示，目前路線狀況不錯，但邊坡仍不是非常穩定，台鐵會持續派員全程監控，截至中午12時，統計32列共延誤642分鐘，約3290名旅客受到影響。

明年（110年) 春節假期從2月10日小年夜開始，2月9日就會有大量返鄉人潮，還會有許多加班車，台鐵希望瑞芳-猴硐間西正線最遲要趕在2月8日前恢復通車，否則在只有東正線單線雙向通行下，往返東部的列車一定會嚴重誤點。

鐵路坍方路段示意圖(如右上角黃色方塊;原圖取自台鐵官網/TN後製)

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0800-765-888(免付費電話，行動電話無法撥打)

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❷或撥打公路總局用路人服務專線0800-231-035。

台鐵說，瑞芳-猴硐間西正線離邊坡較近，路線上除了崩落的土石還有岩盤，為避免冒然施工擾動破碎岩盤，目前正由專業工程顧問進行地質鑽探，測量岩盤深度，先做邊坡保護及穩定。

台鐵規劃地質鑽探後，施作孔徑較大的排樁擋土牆，防止岩盤滑動，並設置格框護坡、固定錨筋、噴凝土以加強穩固邊坡，之後再清除路線上的落石及岩盤。

台鐵另規劃施作截水溝、洩水管及水平排水管等措施，防止土層含水量過高，並設置水位計、傾斜管等地工監測，持續監控坡面穩定狀態。

台鐵指出，瑞芳-猴硐間坍方路段位於距離軌道90公尺遠的高邊坡處，因連日大雨造成大規模頁岩層滑動走山，破碎岩層夾雜土石，破壞既有擋土設施，約向軌道側滑動10至15公尺，且滑動至軌道東、西正線上，東正線10天搶通，西正線搶修難度更高，要恢復通車，明年元旦一定趕不及，現在24小時日夜趕工，希望農曆年前能搶通。

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